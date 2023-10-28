День в истории, 28 октября: знаменательные события

Каждый день во всем мире случаются тысячи важных событий. Для целых семей, городов и даже стран. 28 октября не стало исключением.

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"Рамблер" расскажет о событиях в этот день, оставивших яркий след в истории.

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Открыта Статуя свободы

Статую Свободы, дар дружбы народа Франции народу Соединенных Штатов, 28 октября 1886 года открывает в гавани Нью-Йорка президент Гровер Кливленд.

Статуя, первоначально известная как «Свобода, озаряющая мир», была предложена французским аболиционистом Эдуардом де Лабуле в ознаменование франко-американского союза во время американской революции. Статуя высотой 193 метра, спроектированная французским скульптором Фредериком-Огюстом Бартольди, представляла собой женщину с поднятой рукой, держащей факел. Его каркас из гигантских стальных опор был спроектирован Эженом-Эммануэлем Виолле-ле-Дюком и Александром-Гюставом Эйфелем, который прославился своим проектом Эйфелевой башни в Париже.

Италия вторгается с войной в Грецию

28 октября 1940 года армия Муссолини, уже оккупировавшая Албанию, вторгается в Грецию, что окажется катастрофической военной кампанией для сил дуче.

Муссолини удивил всех этим шагом против Греции. Даже его союзник, Адольф Гитлер, был застигнут врасплох. Гитлер осудил этот шаг как крупную стратегическую ошибку. По мнению Гитлера, Муссолини должен был сконцентрироваться на Северной Африке, продолжая наступление на Египет. Даже начальник штаба армии Муссолини узнал о вторжении только постфактум.

Чтобы защитить свою автономию, Муссолини двинулся вперед из чистого высокомерия, убежденный, что сможет победить греков в считанные дни. Он также знал секрет: миллионы лир были отложены на подкуп греческих политиков и генералов, чтобы они не сопротивлялись итальянскому вторжению. Неясно, что случилось с этими деньгами, но грекам удалось отбросить итальянских захватчиков обратно в Албанию всего за одну неделю. Что еще хуже, почти половина итальянского флота в Таранто была повержена атакой британских авианосцев. Муссолини был унижен.

Внезапный конец карибского кризиса

Председатель Совета Министров СССР Никита Хрущев приказывает вывести ракеты с Кубы,

28 октября 1962 года, внезапно благополучным образом разрешился Карибский кризис. Председатель Совета Министров СССР Никита Хрущев приказывает вывести ракеты с Кубы,

В 1960 году Хрущев запустил планы по установке на Кубе баллистических ракет средней дальности, которые поставили бы восточную часть Соединенных Штатов в зону действия ядерного нападения. Летом 1962 года американские самолеты-разведчики, пролетавшие над Кубой, сфотографировали строительные работы на ракетных объектах. Президент Джон Ф. Кеннеди объявил военно-морскую блокаду, чтобы предотвратить прибытие новых ракет, и потребовал, чтобы Советы демонтировали и вывезли оружие, уже находящееся на Кубе.