Тайна Мохенджо-Даро: куда исчезла развитая цивилизация

В истории Пакистана есть необычный город, который называется Мохенджо-Даро. Ученые до сих пор не знают, какая участь постигла древнюю цивилизацию, но от города практически не осталось следа, а люди, которые жили там, погибли в одночасье.

Находки археологов свидетельствуют о том, что цивилизация Мохенджо-Даро была необычайно развита. “Рамблер” рассказывает о самом странном и развитом городе Пакистана, который перестал существовать.

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История города

Эксперты выяснили, когда возник Мохенджо-Даро. По их мнению, произошло это в 2600 годах до нашей эры. Жители Мохенджо-Даро были современниками народов Древнего Египта и Месопотамии. Однако по непонятным причинам город был разрушен, а его обитатели скончались практически мгновенно.

Мохенджо-Даро расшифровывается как “Холм Мертвых”. Ученые сходятся во мнении, что город был центром Хараппской цивилизации. Археологов до сих пор удивляют необычные находки на территории разрушенного города.

Так они обнаружили, что в домах города есть канализация и водопровод. Удивительным фактом стало и то, как был построен Мохенджо-Даро. Все дома сделаны из обожженного кирпича, из них формировались целые кварталы, был даже центральный район, который занимал внушительную часть площади города. Там располагались залы, где проводили собрания, а также места для хранения воды и зерна.

Также археологи обнаружили посуду, фигурки, печати, гири. На некоторых из предметов даже сохранилась древняя письменность цивилизации. Ученые предполагают, что такой большой город мог вмещать порядка 40-50 тысяч жителей. Однако на территории Мохенджо-Даро не было обнаружено кладбищ и иных мест для захоронения.

Grjatoi / Wikipedia

Что произошло с городом

Остатки города сохранились довольно хорошо, поэтому ученые сделали вывод, что Мохенджо-Даро опустел одномоментно. Вероятнее всего, случилось несчастье, которое привело к гибели местных жителей. Однако ученые не обнаружили следы пожара, войны или других катастроф, которые уничтожали другие древние города.

Исследователи склоняются к тому, что причиной гибели цивилизации послужила сильная засуха, вследствие чего было уничтожено сельское хозяйство. Жители города начали голодать, из-за чего и погибло так много людей.