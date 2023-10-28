"Они сошли с ума". Мужчина поссорился с друзьями из-за счета в ресторане

Даже если ужин с друзьями прошел идеально, его может испортить оплата счета в конце посиделок. В этом на своем примере убедился мужчина, об истории которого повествует издание Mirror.

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Пользователь Reddit, чье имя не называется, пожаловался на неловкую ситуацию, которая рассорила его с товарищами.

Как-то раз компания отправилась в ресторан, чтобы поужинать и весело провести время. Цены в нем были не самые бюджетные, однако такие блюда все же числились в меню: на них автор публикации и остановился.

А вот друзья, к сожалению мужчины, не последовали его примеру: они заказали блюда, которые стоили чуть ли не по 100 долларов. После трапезы официант принесен счет, сумма которого составила более 250 долларов.

Как объяснил пользователь форума, в его компании было заведено правило, согласно которому счет после встреч делился поровну. Когда стоимость ужина была рассчитана на всех, оказалось, что экономный мужчина должен был заплатить в три раза больше фактически съеденного и выпитого им.

"Мои друзья сошли с ума. Они заказывают еду и закуски по 100 долларов. В конечном итоге я плачу в три раза больше, чем должен на самом деле. Я думаю, это несправедливо".

В итоге товарищ озвучил свои мысли и поделился ими с друзьями, предложив впредь расплачиваться, следуя логике, а не их давнему правилу. Он также напомнил, что подобное происходит не первый раз, что уже стало сказываться на его кошельке.

Друзья не оценили предложение товарища и отреагировали на него немного агрессивно. В результате они все же согласились принять условия, но после ссоры у всех остался неприятный осадок.