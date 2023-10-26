День в истории, 26 октября: знаменательные события

Каждая дата оставила свой след в истории, нет ни одного дня, о котором нельзя было бы сказать, что в тот или иной период оказался очень важен.

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Не исключение и 26 октября. В этот день произошли события, имеющие большое значения для всего мира.

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О наиболее значимых из них читайте в материале «Рамблера».

В Москве официально открылся Малый театр

Официальной датой открытия Малого театра в Москве считается 26 октября 1824 года. Свои двери для зрителей названный позже Константином Станиславским «постоянный спутник и друг нашей жизни» распахнул в специально перестроенном архитектором Осипом Бове особняке купца Варагина. Новую сцену получила труппа бывшего драматического Петровского театра, оставшаяся в 1805 году вследствие случившегося пожара без собственного здания. Открытие Малого театра состоялось под звуки новой увертюры композитора Алексея Верестовского. Зрители в этот день увидели драматическое представление «Лилия Нарбонская, или Обет рыцаря» и одноактный балет, поставленный А. Глушковым на музыку Луи Антуана Дюпона.

Филипп Рейс продемонстрировал изобретение, названное телефоном

26 октября 1861 года немецкий ученый-самоучка Филипп Рейс во Франкфурте представил в Физическом обществе прототип современного телефона. Его Рейс собрал в своем сарае из сломанной скрипки, пробки от бочки, спицы и гальванического элемента. Изобретение не получило должного внимания, всерьез Рейса никто не воспринял и даже отнесли его «поделку» к разряду обыкновенных игрушек. Но именно эта «игрушка» впоследствии вдохновила Александра Белла на создание его знаменитого телефона.

Основан первый в мире футбольный союз

26 октября 1863 года в Лондоне представители 11 футбольных клубов учредили Ассоциацию Англии, которая стала первым в мире футбольным союзом. Члены Ассоциации разработали свод правил игры. Правда, они несколько отличались от современных, например, вратарям запрещалось трогать мяч руками, а вместо ворот использовались два вставленных в землю кола. Однако в основном правила современной игры в футбол берут свое начало именно от того самого свода правил 1863 года.

Создана Республика Вьетнам

26 октября 1955 года была создана республика Вьетнам на территории Южного Вьетнама. Столицей новой республики стал город Сайгон.

Вьетнам до начала Второй мировой войны был французской колонией. Однако, после окончания войны коммунисты объявили о создании Демократической Республики Вьетнам. Однако, Франции это пришлось не по нраву, началась война за возвращение стране вьетнамских территорий. Закончилось все разделением Вьетнама на две части, результате чего и была создана Республика Вьетнам, столицей которой было объявлен Сайгон.

Штурм Театрального центра на Дубровке