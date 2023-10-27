Почему врачи носят белые халаты

Сегодня белые халаты – униформа врачей по всему миру и их отличительная черта. Конечно, иногда можно встретить и зеленую, и голубую форму, но традиционно и чаще всего медики облачаются в белую одежду.

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Однако мало кто знает о том, как появилась такая униформа и в чем ее смысл?

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Что было до

Есть ощущение, что белые халаты существовали во все времена. Однако это заблуждение. До конца XIX века медики не носили специальную одежду. Зачастую они являлись в операционные в повседневных одеяниях – черном сюртуке и брюках. Частым дополнением становился мясницкий фартук, который защищал вещи от капель крови.

Впрочем, отсутствие должной униформы не самое страшное, что происходило в стенах госпиталей столетия назад. Например, хирурги того времени оперировали людей голыми руками и, как правило, использовали нестерильные материалы.

Но и это еще не все: врачи, которые особенно жаждали славы и признания, любили проводить операции в амфитеатрах и приглашать туда всех желающих за небольшую плату.

Первые белые халаты

Впервые белые халаты возникли в 1875 году. Именно в те времена большую популярность приобрела теория английского хирурга Джозефа Листера, который настаивал на том, что инструменты следует тщательно обрабатывать перед операциями.

Что любопытно, изначально белые халаты и резиновые перчатки носили только помощники врачей и медбратья. И только впоследствии к ним присоединились хирурги. Правда новые правила их особо не радовали, ведь оперировать пациентов в перчатках оказалось куда сложнее, чем голыми руками.

Почему белые

Кажется, что одежда белого цвета – не самый практичный вариант для хирургов. Однако в этом вся соль: халаты принялись изготавливать из белых материй для того, чтобы людям было проще заметить кровь или другие жидкости, которые могли быть токсичны и даже переносить инфекции.

Вторая причина, по которой халаты стали белыми – белую ткань можно смело стирать при высокой температуре. Окрашенная ткань после нескольких стирок быстро бы пришла в негодность.

Вдобавок ко всему прочему: белый цвет моментально бросается в глаза, поэтому пациенты без проблем могут вычислить врача в толпе и обратиться за помощью.

Историки также предполагают, что у белого цвета халатов есть не только практическое, но и символическое значение. Традиционно белый цвет ассоциируется у людей с чистотой, добротой и благими намерениями. В то время как черный – это всегда что-то мрачное и таинственное.