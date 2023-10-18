С давних времен существует поверье, связанное с таким, казалось бы, обыденным явлением как чихание.

Люди верят, что если человек чихает во время разговора, значит он говорит правду. Это убеждение было распространено во многих культурах по всему миру на протяжении столетий.

В Древней Греции люди верили, что чихание является проявлением божественного дыхания. Поэтому считалось, что сказанные слова во время чихания были важными или пророческими.