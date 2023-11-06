Что поют на застольях, или Шумелка-мышь

За столом поют. Не везде, но часто. Просто в хорошей компании и в приподнятом настроении. После излишне выпитого. Если не поют, то подпевают.

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Правда в последнее десятилетие застолий становится все меньше. Но традиции совместного пения никуда не исчезают. Во многих домах появились караоке-системы. Но речь не о них.

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Можно не уметь петь, но иногда так хочется, чтоб «душа развернулась»! А как почувствовать ее широту? Конечно, начать петь.

Традиция совместного пения, как и совместной трапезы, очень давняя. Ее «ноги» растут из обрядового пения. В деревнях пели всегда, - на вечерках, на посиделках. Потом население массово стало уезжать из деревень в города, захватив с собой традиции посиделок. У любого человека, деревенского или городского, есть потребность петь, в которой не каждый признается. Но каждый хочет попробовать. Хотя бы в кругу семьи, в атмосфере безопасности.

Ариадна Карягина Вокальный педагог, вокальный фонопед, психолог

Сначала пели народные и «псевдонародные» песни, - некоторым песням даже повезло, им присвоили звание народных. Например, песню композитора А. Морозова на стихи Н. Рубцова часто называют русской народной песней.

С распространением звукозаписей и эстрадной музыки стали петь популярные эстрадные.

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Какие песни становятся любимыми для пения за столом? Те, которые легко спеть непрофессионалу. Те, в которых мелодия легко запоминается и есть душевные слова. Те, которые пели родители и родственники на своих застольях. Те, которые можно спеть без сопровождения. Песни с небольшим диапазоном. Для которых можно открыть рот и… спеть.

Ариадна Карягина Вокальный педагог, вокальный фонопед, психолог

Как поют

1. Душевно, слегка напевая. Это, как правило, лирические песни. Так иногда поют люди робкие, считающие, что у них нет голоса.

2. Громко. Иногда крикливо. Это песни народные и псевдонародные. Они могут быть и лирическими, и залихватскими.

Что поют

«Шумел камыш»

«Степь да степь кругом»

«Тонкая рябина»

«Выйду утром в поле с конем»

«Миллион алых роз»

«Кукушка»

«Огней так много золотых» Классический вариант, например:

Что подпевают

Иногда подпевают под записи артистов. Если не всю песню, то ее припев или какую-то запоминающуюся фразу или словосочетание. Например, "Под крылом самолета" или "Все мы бабы стервы". Ариадна Карягина Вокальный педагог, вокальный фонопед, психолог

Не поют

А есть песни-хиты, которые никогда за столом не поют (если только вы не профессиональные вокалисты). Например: “My Heart Will Go On” из к/ф «Титаник» или “I Will Always Love You” из к/ф «Телохранитель», известную в исполнении Уитни Хьюстон.

Меломаны могут спеть песню из репертуара «Битлз» или «АВВА».

Поклонники бардовской песни поют много разного. Например, «Домбайский вальс» («Лыжи у печки стоят») Ю. Визбора. Но им стол с закусками особо не нужен. И это уже другая, как говорят, история времяпрепровождения.

Если вы хотите участвовать в совместном пении, но опасаетесь, - когда все поют вы лишь робко открываете «как рыба» рот, то рекомендую немного потренироваться.

Как упражняться

Если вы не стесняетесь и поете вместе со всеми или запеваете, то такая тренировка тоже будет полезна.

Выполнять ее можно как дома, так и на прогулках летом по лесу, например.

1. Вдохните на три счета. Не берите много воздуха, не жадничайте.

2. Выдыхая, представьте, что вы кого-то зовете: «АУ». При этом можно кисти обеих рук поднести ко рту и сложить их в форме рупора.

3. Теперь на этих же звуках сымитируйте эхо: «ААААУУУУ». Ариадна Карягина Вокальный педагог, вокальный фонопед, психолог

Выполняйте звучания на удобной высоте, не допускайте дискомфорта.

Не сдерживайте себя, но не кричите!