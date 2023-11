Что поют на застольях, или Шумелка-мышь

Как поют

Что поют

Что подпевают

Не поют

А есть песни-хиты, которые никогда за столом не поют (если только вы не профессиональные вокалисты). Например: “My Heart Will Go On” из к/ф «Титаник» или “I Will Always Love You” из к/ф «Телохранитель», известную в исполнении Уитни Хьюстон.