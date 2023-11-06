Что поют на застольях, или Шумелка-мышь
За столом поют. Не везде, но часто. Просто в хорошей компании и в приподнятом настроении. После излишне выпитого. Если не поют, то подпевают.
Правда в последнее десятилетие застолий становится все меньше. Но традиции совместного пения никуда не исчезают. Во многих домах появились караоке-системы. Но речь не о них.
Можно не уметь петь, но иногда так хочется, чтоб «душа развернулась»! А как почувствовать ее широту? Конечно, начать петь.
Традиция совместного пения, как и совместной трапезы, очень давняя. Ее «ноги» растут из обрядового пения. В деревнях пели всегда, - на вечерках, на посиделках. Потом население массово стало уезжать из деревень в города, захватив с собой традиции посиделок. У любого человека, деревенского или городского, есть потребность петь, в которой не каждый признается. Но каждый хочет попробовать. Хотя бы в кругу семьи, в атмосфере безопасности.
Сначала пели народные и «псевдонародные» песни, - некоторым песням даже повезло, им присвоили звание народных. Например, песню композитора А. Морозова на стихи Н. Рубцова часто называют русской народной песней.
С распространением звукозаписей и эстрадной музыки стали петь популярные эстрадные.
Какие песни становятся любимыми для пения за столом? Те, которые легко спеть непрофессионалу. Те, в которых мелодия легко запоминается и есть душевные слова. Те, которые пели родители и родственники на своих застольях. Те, которые можно спеть без сопровождения. Песни с небольшим диапазоном. Для которых можно открыть рот и… спеть.
Как поют
1. Душевно, слегка напевая. Это, как правило, лирические песни. Так иногда поют люди робкие, считающие, что у них нет голоса.
2. Громко. Иногда крикливо. Это песни народные и псевдонародные. Они могут быть и лирическими, и залихватскими.
Что поют
- «Шумел камыш»
- «Степь да степь кругом»
- «Тонкая рябина»
- «Выйду утром в поле с конем»
- «Миллион алых роз»
- «Кукушка»
- «Огней так много золотых»
Что подпевают
Иногда подпевают под записи артистов. Если не всю песню, то ее припев или какую-то запоминающуюся фразу или словосочетание. Например, "Под крылом самолета" или "Все мы бабы стервы".
Не поют
А есть песни-хиты, которые никогда за столом не поют (если только вы не профессиональные вокалисты). Например: “My Heart Will Go On” из к/ф «Титаник» или “I Will Always Love You” из к/ф «Телохранитель», известную в исполнении Уитни Хьюстон.
Меломаны могут спеть песню из репертуара «Битлз» или «АВВА».
Поклонники бардовской песни поют много разного. Например, «Домбайский вальс» («Лыжи у печки стоят») Ю. Визбора. Но им стол с закусками особо не нужен. И это уже другая, как говорят, история времяпрепровождения.
Если вы хотите участвовать в совместном пении, но опасаетесь, - когда все поют вы лишь робко открываете «как рыба» рот, то рекомендую немного потренироваться.
Как упражняться
Если вы не стесняетесь и поете вместе со всеми или запеваете, то такая тренировка тоже будет полезна.
Выполнять ее можно как дома, так и на прогулках летом по лесу, например.
1. Вдохните на три счета. Не берите много воздуха, не жадничайте.
2. Выдыхая, представьте, что вы кого-то зовете: «АУ». При этом можно кисти обеих рук поднести ко рту и сложить их в форме рупора.
3. Теперь на этих же звуках сымитируйте эхо: «ААААУУУУ».
Выполняйте звучания на удобной высоте, не допускайте дискомфорта.
Не сдерживайте себя, но не кричите!
И получайте удовольствие от звучания своего голоса!