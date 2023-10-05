Неизвестная рукопись песни Высоцкого уйдет с молотка

Рукописный вариант песни знаменитого музыканта и актера «В холода» выставлена на торги. Об этом сообщается на сайте аукционного дома «Литфонд».

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Стартовая цена лота составляет 140 тысяч рублей.

Как сообщается на сайте аукционного дома, неизвестный ранее первоначальный вариант текста песни представляет высокую коллекционную ценность, сравнимую с ценностью музейного уровня.

litfund.ru

Известно также, что рукопись относится к 1960-м годам.

Вероятнее всего, окончательная стоимость рукописи будет выше заявленной на аукционе. Так, например, выставленная на аукцион черновая рукопись песни Высоцкого «Палач» в 2020 году была продана на аукционе за 700 тысяч рублей.

Аукцион пройдет 5 октября в 19:00.