Неизвестная рукопись песни Высоцкого уйдет с молотка

Неизвестная рукопись песни Владимира Высоцкого будет продана на аукционе
Рукописный вариант песни знаменитого музыканта и актера «В холода» выставлена на торги. Об этом сообщается на сайте аукционного дома «Литфонд».
Стартовая цена лота составляет 140 тысяч рублей.
Как сообщается на сайте аукционного дома, неизвестный ранее первоначальный вариант текста песни представляет высокую коллекционную ценность, сравнимую с ценностью музейного уровня.
Известно также, что рукопись относится к 1960-м годам.
Вероятнее всего, окончательная стоимость рукописи будет выше заявленной на аукционе. Так, например, выставленная на аукцион черновая рукопись песни Высоцкого «Палач» в 2020 году была продана на аукционе за 700 тысяч рублей.
Аукцион пройдет 5 октября в 19:00.
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