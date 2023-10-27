27 октября в мире отмечается самый милый праздник — День плюшевого мишки.

Плюшевый мишка — любимая игрушка не только детей, но и взрослых, которым иногда просто хочется обнять кого-нибудь рядом. Но есть игрушки, которых обнимать вовсе не хочется. Самые жуткие плюшевые мишки — в галерее "Рамблер".

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Плюшевый медведь или, как его еще называют, мишка Тедди, получил распространение в начале XX века. Игрушка была названа в честь американского президента Теодора Рузвельта после того, как он отказался стрелять в медведя во время охоты в Миссисипи в ноябре 1902 года. Во время охоты проводники забили медведя дубинкой и привязали его к дереву, после чего предложили президенту застрелить его. Рузвельт, заядлый любитель активного отдыха и охоты, отказался, заявив, что убивать таким образом беззащитное животное "неспортивно".

Этот инцидент привлек внимание всей страны и был запечатлен на популярной политической карикатуре Клиффорда Берримана. Вдохновившись карикатурой, выходец из Российской империи, бруклинский предприниматель Моррис Мичтом и его жена Роуз изготовили плюшевого медведя и выставили его с табличкой "Мишка Тедди" в витрине своего магазина, где он вызвал интерес у покупателей. После того как Мичтомы написали президенту и получили разрешение на использование его имени для своего творения, они открыли успешную компанию по производству плюшевых медведей и других игрушек.

Примерно в то же время, когда Мичтомы разработали своего медведя, немецкая компания, основанная в 1880 году прикованной к инвалидному креслу швеей Маргарете Штайфф, начала выпускать своего собственного плюшевого медведя. Племянник Штайфф Рихард в 1902 году смоделировал игрушку на основе реальных медведей, нарисованных им в зоопарке. Мохеровый медведь с шарнирными конечностями дебютировал на немецкой ярмарке игрушек в 1903 году.