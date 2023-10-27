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Странные плюшевые медведи, с которыми не захочется спать в обнимку

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Teddy Sitter — концепт игрушки, которая может рассказывать сказки, петь песни, ставить будильник, измерять температуру и влажность воздуха и многое другое. Но не все так радужно. Главная функция игрушки — слежка за ребенком. В нос медведя установлена камера, которая транслирует все родителям.
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Teddy Sitter — концепт игрушки, которая может рассказывать сказки, петь песни, ставить будильник, измерять температуру и влажность воздуха и многое другое. Но не все так радужно. Главная функция игрушки — слежка за ребенком. В нос медведя установлена камера, которая транслирует все родителям. 
© Nicolas Sosnowiez/indiegogo.com
Этот страшноватый говорящий мишка запрограммирован на 300 различных физических и звуковых реакций. В носу у него даже есть камера для распознавания мимики. Он может помахать вам в ответ и моргнуть. Робот-медвежонок Fujitsu был разработан для одиноких пожилых людей в домах престарелых.
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Этот страшноватый говорящий мишка запрограммирован на 300 различных физических и звуковых реакций. В носу у него даже есть камера для распознавания мимики. Он может помахать вам в ответ и моргнуть. Робот-медвежонок Fujitsu был разработан для одиноких пожилых людей в домах престарелых. 
© IDG TECHtalk/Youtube
Магазин UndeadTeds выпускает страшных медведей каждые 7 — 14 дней, и их раскупают мгновенно. Мишки бренда едят червей, обгладывают кости и убивают других медведей. Отличный подарок фанату Хэллоуина.
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Магазин UndeadTeds выпускает страшных медведей каждые 7 — 14 дней, и их раскупают мгновенно. Мишки бренда едят червей, обгладывают кости и убивают других медведей. Отличный подарок фанату Хэллоуина. 
© undeadteds.com
Три варианта плюшевого медведя в костюме Папы Римского Бенедикта XVI, созданные компанией Hermann, продаются в Германии. Было изготовлено 800 экземпляров каждой версии. По немецкой традиции плюшевые медведи не поют песни, а злобно рычат. Исключение не составил даже Папа Римский.
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Три варианта плюшевого медведя в костюме Папы Римского Бенедикта XVI, созданные компанией Hermann, продаются в Германии. Было изготовлено 800 экземпляров каждой версии. По немецкой традиции плюшевые медведи не поют песни, а злобно рычат. Исключение не составил даже Папа Римский. 
© Hermann-Coburg

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Этот грустный медведь хоть и большой (в сидячем положении — около 1 метра в высоту), но не такой большой, как его реальный прототип — кадьяк, обитающий на островах вблизи Аляски. Медведь кадьяк — это один из самых крупных хищников на земле, длина его тела может достигать 3 метров
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Этот грустный медведь хоть и большой (в сидячем положении — около 1 метра в высоту), но не такой большой, как его реальный прототип — кадьяк, обитающий на островах вблизи Аляски. Медведь кадьяк — это один из самых крупных хищников на земле, длина его тела может достигать 3 метров 
© MANHATTAN TOY
Пожалуй, самый милый странный медвежонок (или медвежата). Хоть игрушка и выглядит необычно, найти ее несложно: таких медвежат часто продают рукодельницы или магазины для представителей субкультур.
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Пожалуй, самый милый странный медвежонок (или медвежата). Хоть игрушка и выглядит необычно, найти ее несложно: таких медвежат часто продают рукодельницы или магазины для представителей субкультур. 
© Etsy.com
Художник и фотограф из Бруклина Кент Роговски делает жуткие фотографии плюшевых медведей, вывернутых наизнанку. "Крепления их глаз сами становятся глазами, швы —рубцами, а набивка выползает в самых неожиданных местах", — рассказывает Кент.
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Художник и фотограф из Бруклина Кент Роговски делает жуткие фотографии плюшевых медведей, вывернутых наизнанку. "Крепления их глаз сами становятся глазами, швы —рубцами, а набивка выползает в самых неожиданных местах", — рассказывает Кент. 
© Kent Rogowski
Мишка из плаценты, созданный дизайнером Алексом Грином, стал одним из экспонатов, представленных на выставке "Делаем для детей", целью которой является демонстрация новейших инновационных и экологичных концепций игрушек. Для игрушки плаценту высушили и обработали смесью из танина и желтка.
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Мишка из плаценты, созданный дизайнером Алексом Грином, стал одним из экспонатов, представленных на выставке "Делаем для детей", целью которой является демонстрация новейших инновационных и экологичных концепций игрушек. Для игрушки плаценту высушили и обработали смесью из танина и желтка. 
© Alex Green

    27 октября в мире отмечается самый милый праздник — День плюшевого мишки.

    Плюшевый мишка — любимая игрушка не только детей, но и взрослых, которым иногда просто хочется обнять кого-нибудь рядом. Но есть игрушки, которых обнимать вовсе не хочется. Самые жуткие плюшевые мишки — в галерее "Рамблер".

    Видео дня

    Плюшевый медведь или, как его еще называют, мишка Тедди, получил распространение в начале XX века. Игрушка была названа в честь американского президента Теодора Рузвельта после того, как он отказался стрелять в медведя во время охоты в Миссисипи в ноябре 1902 года. Во время охоты проводники забили медведя дубинкой и привязали его к дереву, после чего предложили президенту застрелить его. Рузвельт, заядлый любитель активного отдыха и охоты, отказался, заявив, что убивать таким образом беззащитное животное "неспортивно".

    Этот инцидент привлек внимание всей страны и был запечатлен на популярной политической карикатуре Клиффорда Берримана. Вдохновившись карикатурой, выходец из Российской империи, бруклинский предприниматель Моррис Мичтом и его жена Роуз изготовили плюшевого медведя и выставили его с табличкой "Мишка Тедди" в витрине своего магазина, где он вызвал интерес у покупателей. После того как Мичтомы написали президенту и получили разрешение на использование его имени для своего творения, они открыли успешную компанию по производству плюшевых медведей и других игрушек.

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    Примерно в то же время, когда Мичтомы разработали своего медведя, немецкая компания, основанная в 1880 году прикованной к инвалидному креслу швеей Маргарете Штайфф, начала выпускать своего собственного плюшевого медведя. Племянник Штайфф Рихард в 1902 году смоделировал игрушку на основе реальных медведей, нарисованных им в зоопарке. Мохеровый медведь с шарнирными конечностями дебютировал на немецкой ярмарке игрушек в 1903 году.

    Покупатель в лице американской компании по производству игрушек разместил большой заказ на этих медвежат, и мишки Steiff (которые в 1906 году стали официально называться teddy bears) быстро завоевали популярность. Более века спустя компания Steiff продолжает выпускать мягких игрушечных медведей, а ее винтажные мишки ценятся коллекционерами и продаются на аукционах по высоким ценам, стоимость отдельных экземпляров превышает $50 тысяч.

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