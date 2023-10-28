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Тюлень в зоопарке Калининграда научился писать картины

О необычном хобби млекопитающего рассказала в Telegram-канале директор зоопарка Светлана Соколова.

Тюлень в зоопарке Калининграда научился писать картины
© Unsplash

Увлечь тюленя по кличке Кайус рисованием было вызвано желанием устранить у него стресс: будущий «художник» конфликтовал с самкой Кильке. Тренеры заметили, что во время работы над когнитивными функциями Кайуса делает его более спокойным. Тогда и возникла идея попробовать снять стресс у тюленя с помощью арт-терапии.

Для этого Кайуса необходимо было научить держать кисточку в пасти и создавать красками штрихи на бумаге.

t.me/directorKLDzoo

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По словам директора зоопарка, тюленю пришлось пройти довольно сложный процесс обучения, состоящий из многих этапов. Но в итоге Кайус научился пользоваться кисточкой и красками.

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