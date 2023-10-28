Тюлень в зоопарке Калининграда научился писать картины

Увлечь тюленя по кличке Кайус рисованием было вызвано желанием устранить у него стресс: будущий «художник» конфликтовал с самкой Кильке. Тренеры заметили, что во время работы над когнитивными функциями Кайуса делает его более спокойным. Тогда и возникла идея попробовать снять стресс у тюленя с помощью арт-терапии.