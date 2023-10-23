Мурлыкают и носят хвост в зубах: интересные факты о снежных барсах
Международный день снежного барса отмечают 23 октября уже десять лет, с 2013 года. Необычайной красоты хищник занесен в Красную книгу, так как популяция вида малочисленна и есть риск, что представитель семейства кошачьих совсем скоро окажется на грани вымирания.
В честь праздника “Рамблер” рассказывает об особенностях снежного барса и интересных фактах из жизни данного вида.
Общие сведения
Снежного барса иначе называют ирбисом – млекопитающим, которое принадлежит семейству кошачьих. Длина тела составляет до 130 сантиметров, хвоста – 90-100 сантиметров. Самцы значительно крупнее самок, они весят порядка 45-55 килограмм, а самки в два раза меньше – 22-40 килограмм. Снежный барс может похвастаться густым мехом и пышным хвостом, а также красивой дымчатой окраской.
Обитает он в Центральной Азии и предпочитает обустраиваться на скалистых высоких местностях. В некоторых районах, среди которых Западный Саян, барсы предпочитают заселять малоснежные участки. Вид приспособлен к жизни в суровых климатических условиях, поэтому низкие температуры для него не страшны.
На воле снежный барс может доживать до двадцати лет, а в неволе – до двадцати восьми. Животные этого вида довольно игривые и любят часто порезвиться в снегу. Они довольно часто скатываются с холмов на спине, а потом падают прямиком в сугроб. После утомительных игр снежные барсы любят понежиться на солнышке. Как и домашние кошки, этот вид умеет мурчать, что объединяет его с другими из семейства кошачьих.
Интересные факты:
- У снежных барсов мускулистые лапы и длинный крепкий хвост, который животные используют в качестве руля. Это помогает координировать движение во время быстрого бега или прыжков.
- Детеныши снежного барса появляются довольно часто: самки заводят потомство раз в полгода.
- Снежные барсы, как правило, первыми не проявляют агрессию в сторону человека. Скорее всего, люди не воспринимаются ими как добыча.
- Этот вид редко задерживается в одной и той же местности. Снежные барсы – кочевники, которые могут преодолевать расстояния до тысячи квадратных километров.
- Снежные барсы предпочитают жить в одиночестве, поэтому охраняют свою территорию от других представителей своего вида.
- Представители семейства кошачьих активничают преимущественно вечером и ночью, однако иногда могут выходить на охоту и днем.
- Забавная особенность – снежные барсы носят хвост в зубах. Делают они это для того, чтобы не намочить и не испачкать его, а еще такой способ помогает отдохнуть от большого веса хвоста.