Мурлыкают и носят хвост в зубах: интересные факты о снежных барсах

Международный день снежного барса отмечают 23 октября уже десять лет, с 2013 года. Необычайной красоты хищник занесен в Красную книгу, так как популяция вида малочисленна и есть риск, что представитель семейства кошачьих совсем скоро окажется на грани вымирания.

В честь праздника “Рамблер” рассказывает об особенностях снежного барса и интересных фактах из жизни данного вида.

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Общие сведения

Снежного барса иначе называют ирбисом – млекопитающим, которое принадлежит семейству кошачьих. Длина тела составляет до 130 сантиметров, хвоста – 90-100 сантиметров. Самцы значительно крупнее самок, они весят порядка 45-55 килограмм, а самки в два раза меньше – 22-40 килограмм. Снежный барс может похвастаться густым мехом и пышным хвостом, а также красивой дымчатой окраской.

Обитает он в Центральной Азии и предпочитает обустраиваться на скалистых высоких местностях. В некоторых районах, среди которых Западный Саян, барсы предпочитают заселять малоснежные участки. Вид приспособлен к жизни в суровых климатических условиях, поэтому низкие температуры для него не страшны.

На воле снежный барс может доживать до двадцати лет, а в неволе – до двадцати восьми. Животные этого вида довольно игривые и любят часто порезвиться в снегу. Они довольно часто скатываются с холмов на спине, а потом падают прямиком в сугроб. После утомительных игр снежные барсы любят понежиться на солнышке. Как и домашние кошки, этот вид умеет мурчать, что объединяет его с другими из семейства кошачьих.

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