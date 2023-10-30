Почему глаза карие, а не коричневые

30 октября празднуется Международный день карих глаз. В разных культурах этот цвет оценивали по-разному. Например, в Японии и Индии карие глаза всегда ассоциировались с красотой и элегантностью, а в Аравии - с благородством. В то время, как людей с зелеными и голубыми глазами считали обладателями отрицательных черт характера.

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В честь праздника делимся самыми интересными фактами о карих глазах в материале "Рамблера".

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Карий, а не коричневый

Прилагательное заимствовано из тюркских языков и происходит от корня qara, который означает "черный". В русском языке начали использовать слово "карый" для обозначения темно-гнедой масти лошади. В 16 веке карим начали называть каштановый или темно-бурый мех животных. Затем слово приобрело значение "темный цвет глаз".

Карий — самый распространенный цвет глаз

Более 70-80% населения земного шара имеют карие глаза, что делает его самым распространенным цветом глаз в мире. У большинства людей в Азии и Африке карие глаза. Цвет глаз варьируется в зависимости от региона Европы — у жителей Северной Европы глаза светлее, чем у жителей Южной. В Соединенных Штатах люди с карими глазами составляют 41% населения.

У людей с карими глазами более низкая переносимость боли, но более быстрые рефлексы

Кажется, трудно поверить, что цвет глаз может играть определенную роль в восприятии боли, однако об этом говорят некоторые ученые. Исследование, опубликованное в журнале Journal of Pain, показало, что беременные женщины с карими глазами рожали более болезненно, чем женщины со светлыми глазами. Они также были более восприимчивы к тревоге, депрессии и проблемам со сном.

Исследователи из Университета Луисвилля обнаружили, что цвет глаз может быть также связан со спортивными достижениями. Люди с карими глазами лучше проявляли себя в быстро развивающихся видах спорта, таких как футбол и хоккей, чем люди со светлыми глазами.

Людям с карими глазами больше доверяют

Кареглазые люди считаются более заслуживающими доверия. Чешское исследование показало, что участники, смотревшие на фотографии людей с карими глазами, оценивали их лучше, чем людей с голубыми глазами. Хотя это исследование было небольшим, данные опросов показывают, что люди ассоциируют карие глаза с добротой, терпением и надежностью.

Карие глаза менее чувствительны к солнечному свету

Люди со светлыми глазами часто испытывают дискомфорт от яркого солнечного света. Из-за более высокого содержания меланина люди с карими глазами более комфортно чувствуют себя при ярком освещении.

Люди с карими глазами более чувствительны к алкоголю

Несколько исследований показали, что люди со светлыми глазами могут пить больше, не пьянея так быстро. Но хотя это означает, что они могут дольше употреблять спиртное, это также повышает риск развития алкоголизма. Однако, так как люди с карими глазами имеют меньшую толерантность к алкоголю, в конечном итоге они в целом пьют меньше, что снижает риск развития зависимости.

Люди с карими глазами могут быть менее уязвимы к некоторым заболеваниям