Нельзя принимать подарки и бить посуду: приметы на 6 ноября

6 ноября православные верующие отмечают праздник чудотворной иконы Божией матери, которая носит имя "Всех скорбящих Радость". В народе сегодняшний день именуют Афанасьевым.

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Традиционно с 6 ноября на Руси начинались зимние посиделки. Девушки обращались к рукоделию и проводили вечера за душевными беседами и песнями.

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Кроме того, сегодня принято молиться иконе Богородицы "Всех скорбящих Радость" и просить ее защитить от болезней.

Подробнее о том, что нельзя делать сегодня, а к каким приметам стоит прислушаться, читайте в материале "Рамблера".

Что нельзя делать 6 ноября

Сегодня неблагоприятный день для знакомств и общения с кем-либо.

Кроме того, 6 ноября нельзя принимать подарки и угощения от противоположного пола. Считается, что в Афанасьев день легко приворожить кого-либо.

Сегодня важно быть осторожнее с хрупкими предметами. Наши предки верили, что если разбить что-то 6 ноября, это может привести к смерти близкого человека.

В Афанасьев день запрещено прогонять белую собаку, если она подойдет к вам на улице. Это животное считается предвестником счастья.

Сегодня запрещено одалживать одеяло, платок, простынь или шарф. Можно лишиться духовного спокойствия.

6 ноября – неблагоприятный день для покупки новой обуви.

Сегодня не рекомендуется заниматься чем-то новым, а также браться за тяжелую работу.

Плохой сон нельзя никому рассказывать, иначе он сбудется.

Приметы

Громко воркуют голуби – грядет потепление.

После длительного затишья подул ветер – быть снегопаду.

Вороны в стаи собираются – будет обильный снегопад.

Пение сверчков – предвестник ранней зимы.

Если ежи прячутся в листьях – скоро похолодает.

Утренний туман предвещает скорые заморозки.

6 ноября считается идеальным днем для покупки или продажи недвижимости. Скорее всего сделка будет максимально удачной.

Упасть сегодня в яму – к долгой жизни.

Если после линьки у собаки появился густой мех, зима будет холодной.

Добрые магические обряды сегодня могут сделать вашу жизнь лучше. Например, девушки 6 ноября любили гадать на жениха.