День в истории, 6 ноября: знаменательные события

6 ноября в разные годы и в России, и в мире происходило множество любопытных событий, некоторые из которых навсегда оставили свой след в истории.

Подробнее о самых знаменательных событиях, произошедших 6 ноября, читайте в материале "Рамблера".

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6 ноября 1919 года в Лондоне подтвердили Общую теорию относительности Эйнштейна

104 года назад в Лондоне на совместном заседании Британского Королевского общества и Королевского астрономического общества было объявлено о триумфальном подтверждении теории относительности Эйнштейна. Подтверждение было представлено британским астрономом Артуром Эддингтоном.

Осенью 1919 года английские исследователи в момент затмения обнаружили предсказанное Эйнштейном отклонение света в поле тяготения Солнца. Измеренное значение соответствовало не ньютоновскому, а эйнштейновскому закону тяготения.

6 ноября 1928 года американский полковник запатентовал электробритву

Впервые мысль о сухом бритье при помощи электромоторчика посетила Джейкоба Шика в 1910 году во время пребывания на Аляске. В тот период американец страдал от отсутствия горячей воды. Идея так воодушевила Шика, что он тут же сделал эскиз своего изобретения, но оно никого не впечатлило.

Идея пролежала в ящике долгие годы, но в 1928 году полковник все же смог запатентовать свое изобретение.

6 ноября 1957 года в Ленинграде был зажжен первый в стране Вечный огонь

Весной того же года вечный огонь пытались зажечь в Тульской области, однако он горел с перебоями. Поэтому считается, что первый вечный огонь появился в Ленинграде на Марсовом поле. В дальнейшем именно его пламя стало источником огня почти для всех военных мемориалов, которые были открыты в память о павших в годы Великой Отечественной войны.

6 ноября 1968 года в Москве была открыта Триумфальная арка

Триумфальная арка на Кутузовском проспекте в Москве – символ победы русского народа в Отечественной войне 1812 года.