Когда в России появились первые официальные выходные дни

Сегодня мы привыкли к мысли, что выходные дни являются неотъемлемой частью нашей рабочей недели, но на самом деле, это относительно новое понятие, которое вошло в нашу жизнь совсем недавно. Подробнее об истории появления выходных дней в России — в материале "Рамблера".

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Положение дел в Российской империи до середины XIX века было далеко от идеального, особенно для крестьянства, которое составляло большую часть населения. Крепостное право подвергло крестьян в рабское положение, и их жизнь была тяжелой. Большинству приходилось тяжело трудиться, и отдых был редкостью. Единственной "отдушиной" были утренние молитвы в церкви по воскресеньям, когда рабочие нагрузки смягчались. Кроме того, были святочные праздники, которые предоставляли возможность для отдыха и развлечений.

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Ситуация начала меняться после смерти Екатерины II. Ее сын, Павел I, проявил заботу о простом народе, сократив количество рабочих дней до трех в неделю и внедрив ряд социальных реформ, включая строительство госпиталей и школ. Однако эти улучшения применялись только в отдельных областях и были доступны не всем крестьянам.

Далее, сын Павла I, Александр I, утвердил список официальных праздничных дней, когда работать не требовалось. Однако и в этот период отпуск как понятие был не распространен.

Следующим важным этапом в истории официальных выходных дней в России стала отмена крепостничества и начало индустриализации. Рабочие начали потреблять больше, и промышленники нуждались в дополнительной рабочей силе. Это привело к сокращению рабочего дня и появлению понятия выходного дня. Тем не менее, рабочие условия были тяжелыми, и выходные были всё ещё редкостью.