Как и во все времена, женщины Древней Руси стремились нравиться и привлекать внимание сильного пола. И хотя их возможности по уходу за собой были ограничены, они находили способы выглядеть максимально привлекательно и завораживать мужчин.

На Руси не было такого обилия косметических средств, как в наши дни. Уход за лицом осуществлялся в основном при помощи натуральных ингредиентов – трав и пищевых продуктов.

Также женщины часто ходили в поля за росой. До восхода солнца девушки выходили на луга и обнаженными купались в траве и произносили заговоры на красоту.

Кроме того, женщины старались подчеркнуть природную красоту с помощью подручных средств. Они использовали свеклу, чтобы румянить щеки, а лицо белили мелом.

Подробнее о том, какими способами женщины на Руси завораживали мужчин, рассказали в видео на странице @Historyinteresting.