Самые загадочные исчезновения кораблей и их экипажей

С развитием технологий отыскать исчезнувшие с радаров судна стало намного проще, однако некоторые корабли до сих пор бесследно исчезают.

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Вокруг историй с пропавшими судами появляется множество теорий заговоров, которые объясняют загадочные исчезновения. “Рамблер” рассказывает о бесследно исчезнувших кораблях и их экипажах.

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“Мария Селеста”

Как только парусник спустили на воду, начались неудачи, преследовавшие судно всю историю его существования. Погиб капитан корабля, а “Мария Селеста” несколько раз садилась на мель и теряла груз.

У судна часто менялись командиры и владельцы, но корабль как будто притягивал несчастья. В 1872 году парусник отправился в путь из Америки в Европу, но до пункта назначения так и не добрался. Через месяц после отправления корабль нашли дрейфующим в Гибралтарском проливе. Несколько десятков человек пропали бесследно.

Самое удивительное – на корабле не было признаков разбоя. Все вещи остались нетронутыми, исчез только экипаж. До сих пор неизвестно, что произошло с людьми, которые решили попытать удачу на корабле, приносящим одни несчастья.

“Копенгаген”

Парусник “Копенгаген” считался одним из самых современных кораблей девятнадцатого века. Корпус судна был отделан высококачественной сталью, а на борту были установлены новейшие для того времени навигационные системы. Однако в 1928 году корабль исчез.

Последний раз на связь с судна выходили вечером 21 декабря, но потом связь с экипажем прервалась. Начались масштабные поиски, но результата они не дали. “Копенгаген” бесследно исчез вместе с 61 членом экипажа. Официальное заключение расследования гласит, что корабль столкнулся с природной стихией, которая увлекла его под воду.

USS “Циклоп”

“Циклоп” был самым большим военным морским транспортом Америки. Пропал он в 1918 году в Бермудском треугольнике, на борту корабля находилось порядка трехсот человек.

За сутки до пропажи экипаж говорил, что непредвиденных ситуаций на борту не возникало, погода тоже не предвещала беды. Однако “Циклоп” больше не выходил на связь. Поисковые группы так и не смогли найти даже обломка от судна. Странным является тот факт, что экипаж даже не пытался подавать сигналы бедствия. Исчезновение “Циклопа” до сих пор остается загадкой.

“Сан-Хуан”

Подводная лодка перестала выходить на связь 15 ноября 2017 года, через четыре дня, как экипаж отправился на учения.

Последний раз, когда борт выходил на связь, экипаж докладывал о неполадках на борту. Есть предположение, что аккумуляторные батареи залило водой, из-за чего начался пожар, и судно пошло ко дну.