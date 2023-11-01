День в истории, знаменательные события: 1 ноября

Любой день таит в себя события, которые тем или иным образом повлияли на нашу жизнь, даже если мы этого, возможно, вовсе и не подозреваем.

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Они затрагивают сферу медицины, политики, образования, кинематографа, спорта, могли послужить началом чего-то нового или, напротив, последним днем какого-то исторического события.

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"Рамблер" расскажет о наиболее знаковых событиях, привязанных к сегодняшней дате – 1 ноября.

Съезд народных депутатов России утвердил бело-сине-красный триколор в качестве государственного флага страны, 1991 год

Ровно 32 года назад в этот самый день высший орган государственной власти РСФСР официально принял решение об утверждении внешнего вида флага Союза. В соответствии со статьей 181 действовавшей тогда Конституции он представлял собой "прямоугольное полотнище с равновеликими горизонтальными полосами: верхняя полоса белого цвета, средняя – лазоревого цвета и нижняя – алого цвета".

Позднее Президент РФ Борис Ельцин подпишет указ, согласно положениям которого лазоревый цвет средней полосы полотнища будет заменен на синий, а алый – на красный. А с 2000 года Государственный флаг РФ будет официально представлять собой "прямоугольное полотнище из трех равновеликих горизонтальных полос: верхней – белого, средней – синего и нижней – красного цвета".

Открыт первый в СССР Дворец бракосочетания, 1959 год

Сегодня исполняется 64 года первому Дворцу бракосочетаний в нашей стране. Отдел регистрации актов гражданского состояния о браке Дворец бракосочетания №1 был открыт в бывшем особняке Фон Дервизов на набережной Невы. Именно это событие послужило отправной точкой для зарождения новой традиции – торжественной регистрации брака.

Примечательно, что выбранное здание уже на тот момент имело за своими плечами богатую историю. Например, в XVIII веке оно принадлежало майору Ивану Полянскому, а позднее – его сыну. А в начале следующего века владельцем собственности стал князь Никита Всеволожский, который являлся другом великого русского поэта Александра Пушкина. Неудивительно, что и сам писатель нередко бывал в будущем первом Дворце бракосочетаний.

Покушение на президента США Гарри Трумэна, 1950 год

1 ноября 1950 года было совершено покушение на президента США Гарри Трумэна во дворе его собственного дома в Вашингтоне. Два уроженца Пуэрто-Рико устроили перестрелку на лужайке поместья главы государства, выражая тем самым протест против зависимого положения страны от Америки. Сотрудникам Секретной службы удалось помешать замыслу преступников, и глава государства был спасен, но событие все же имело определенные последствия.

Во-первых, в связи с произошедшим была реорганизована охрана президента. Во-вторых, сам Трумэн позднее дал свое согласие на проведение референдума по принятию конституции Пуэрто-Рико.

Основан футбольный клуб "Ювентус", 1897 год

1 ноября – особенный день для болельщиков одного из самых титулованных и сильнейших футбольных клубов из всех ныне существующих. Ровно 126 лет назад учащиеся лицея "Massimo d'Azeglio" основали в Турине "Ювентус", который впоследствии обзаведется преданными фанатами из самых разных уголков мира и завоюет завидное количество всевозможных наград.