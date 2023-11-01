Опубликовано последнее фото Леннона и Маккартни

Бывший тур-менеджер The Beatles Мэл Эванс опубликовал фото, которое, предположительно, считается последним снимком, где вместе изображены Пол Маккартни и Джон Леннон.

Леннон и Маккартни были лучшими друзьями и написали много песен вместе, пока группа не распалась. Причинами разлада в дружбе двух легендарных музыкантов часто называют зависимости Леннона и его отношения с Йоко Оно.

29 марта 1974 года Леннон и его девушка Мэй Пэнг позвали в свой дом в Санта-Монике Маккартни, его жену Линду, музыканта Гарри Нилсона и Мэла Эванса. Эванс достал фотоаппарат и сделал снимок двух старых друзей — Леннона и Маккартни, отдыхающих в домике на пляже. Мэй также сделала несколько полароидных снимков в этот день, но существует вполне реальная возможность того, что фотография Эванса — это последний кадр, на котором запечатлен величайший песенный дуэт XX века.

MALCOLM FREDERICK EVANS ARCHIVES

Через неделю после того, как была сделана эта историческая фотография, Эванс вернулся в дом на пляже Санта-Моники 6 апреля 1974 года, чтобы провести один из самых сложных разговоров в своей жизни.

Посвятив "Битлз" более десяти лет, он собирался подать прошение об отставке. Это был единственный способ проложить свой собственный путь начинающего продюсера, автора песен и искателя талантов. К счастью, в тот день в доме на пляже находились трое из "ливерпульской четверки", и он смог попрощаться с ними лично.