Значительная часть китайских традиций связана с особенностями взаимоотношений в семье.

В древности Китай был патриархальным обществом, и все решения в семье принимались мужчинами; вплоть до XX века права женщин были более ограничены, чем права мужчин.

Гендерная дискриминация начиналась с момента рождения ребенка. Рождение мальчика отмечалось с большим размахом, приглашались все родственники, устраивались пиры, дарились подарки. Если рождалась девочка, то жена считалась "неполноценной" из-за чего с ней даже могли развестись.

Как правило, родители сами находили женихов своим дочерям, а девочек обручали еще в детстве. После свадьбы молодожены переезжали в дом семьи мужа, там жена должна была полностью подчиняться мужу и его родителям.

Об этом рассказала в своем видео блогер @Fromtheothershore.