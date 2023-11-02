День в истории, 2 ноября: знаменательные события

2 ноября произошло множество событий, которые повлияли не только на историю нашей страны, но и на весь мир.

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"Рамблер" рассказывает о важных исторических датах, которые произошли 2 ноября.

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Восхождение на престол императора Николая II, 1894

Отец последнего российского императора Александр III умер в Ливадийском дворце днем 20 октября (1 ноября по новому стилю), а на следующий день по нему провели панихиду. 21 октября по юлианскому календарю стало новым праздником — восхождением на престол императора Российском империи Николая II. В тот же день и в этой же церкви после панихиды приняла православие бывшая лютеранка Александра Федоровна — это было необходимо для вступления в брак с Николаем.

Вышел первый номер английской газеты The Daily Mirror, 1903

Daily Mirror основал владелец Daily Mail Альфред Хармсворт (впоследствии лорд Нортклифф), она является старейшей из сохранившихся британских таблоидных газет. Daily Mirror была основана как газета для женщин, возглавляемая женщинами. О названии газеты Хармсворт сказал: "Я хочу, чтобы она была действительно зеркалом женской жизни, как в ее серьезных, так и в светлых сторонах... чтобы она была развлекательной, но не легкомысленной, и серьезной, но не скучной".

На пяти башнях Кремля впервые зажглись рубиновые звезды, 1937

Почти три столетия верхушки башен Кремля украшали золотые двуглавые орлы. Когда к власти пришли большевики, орлов было решено заменить на звезды. Сначала поставили звезды из самоцветов, но они быстро потеряли цвет. Поэтому по эскизам художника Федора Федоровского звезды изготовили из рубинового стекла. Каждая из звезд разного размера, чтобы с разных точек обзора звезды казались одинаковыми по размеру.

Демократ Джимми Картер выиграл президентские выборы в США, 1976

За пределами Джорджии до выборной кампании практически никто не знал Картера, но политик быстро завоевал популярность народа. Его соперником выступил действующий в то время президент Джеральд Форд. После своего президентского срока, уже в 2002 году, Картер получил Нобелевскую премию мира "за усилия по мирному улаживанию конфликтов во всём мире и борьбу за права человека".

Роберт Моррис запустил свой компьютерный вирус-червь, 1988