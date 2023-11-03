Зачем Черчиллю сделали яйцо и почему оно не взлетело

Пожалуй, самый известный премьер-министр Великобритании был довольно харизматичным и достаточно эксцентричным человеком, просто потому что мог себе позволить. Но если в политике он был мудр и расчетлив, то в личной жизни мог себе позволить расслабиться, чем изрядно напрягал своих врачей.

"Рамблер" рассказывает, зачем для Уинстона Черчилля было разработано герметичное яйцо и почему затея не увенчалась успехом.

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Сложно найти портрет Уинстона Черчилля без сигары и бокала с крепким, или не очень алкогольным напитком. Лорд знал толк в удовольствиях и ни в чем себе не отказывал. Такой образ жизни гарантировал, что врачи премьер-министра не останутся без работы, а Черчилль регулярно давал поводы для беспокойства.

Зато в государственных делах Черчилль проявлял чудеса предусмотрительности. Например, важные переговоры он всегда проводил лично и старался не использовать телефон, который при желании легко можно прослушать. А Черчиллю нужна была уверенность в полной конфиденциальности разговоров и встреч. В этой связи ему приходилось совершать множество перелетов. Только в период Второй мировой войны ему пришлось летать 25 раз. Для того времени это настоящий рекорд.

В те времена при производстве самолетов не уделялось достаточно внимания герметизации салона, и уже на высоте 2500 метров, человек мог чувствовать себя плохо из-за недостатка кислорода. А перелеты выполнялись и выполняются на значительно большей высоте.

Для Уинстона Черчилля была разработана специальная капсула-барокамера, которую так и назвали "Яйцо Черчилля". В такой камере можно было расположиться с комфортом - есть, пить, читать книги или газеты. Врачи одобрили! Но когда дело дошло до применения, оказалось, что это невозможно. Яйцо весило так много, что ни один самолет не мог взлететь с этим чудом научной мысли.