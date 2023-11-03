Нельзя грустить и принимать подарки: приметы на 3 ноября
3 ноября православные люди вспоминают сразу трех Илларионов — Иллариона Великого, Иллариона Меглинского и Иллариона Псковоезерского.
В народе эта дата получила название Илларионов день. С ним связано много примет и поверий. О некоторых из них читайте в материале «Рамблера».
Что нельзя делать 3 ноября
- Согласно поверьям, в этот день нельзя отправляться в путешествия, поскольку в дороге может случиться несчастье.
- Не стоит принимать подарки от незнакомых и малознакомых людей: наши предки полагали, что даритель может отдать свои проблемы и болезни.
- Нельзя отказывать близким в помощи, в противном случае можно навлечь на себя неприятности, в том числе и финансовые.
- Запрещается грустить и жаловаться на жизнь, иначе весь последующий год будут преследовать неудачи.
- Нельзя поднимать что-либо с дороги и приносить эту вещь в дом: вместе с ней в жизнь могут прийти беды и болезни.
- От ссор конфликтов и бранных слов тоже стоит воздержаться, если не хотите провести весь год в склоках.
- Нельзя в Илларионов день охотиться: в дом может прийти беда.
- Не стоит в этот день делиться планами и мечтами, иначе они никогда не осуществятся.
Что можно делать 3 ноября
- В Илларионов день было принято заниматься домашними делами, считалось, что это принесет в дом удачу и благополучие.
- Подарки, полученные в этот день от близких, принесут счастье.
- В этот день необходимо помогать другим: тогда весь год вам будет сопутствовать успех.
- Необходимо провести день в радости и веселье, чтобы грусть и тоска не стали спутницами на ближайшее время
Народные приметы 3 ноября
- Если в Илларионов день солнечно, следует ждать холодов.
- Безветренный вечер обещает ясный следующий день.
- Сильный снегопад предвещает потепление и хороший урожай хлеба в следующем году.
- Снег выпал и не растаял — весной будет много подснежников.
- Ярко-красное солнце на закате предвещает морозный следующий день.
- Жабы перестают квакать и прячутся в грязь — к скорому похолоданию.
- Если в Илларионов день идет снег, значит, настоящая зима придет уже через три недели.
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