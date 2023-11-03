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Нельзя грустить и принимать подарки: приметы на 3 ноября

3 ноября православные люди вспоминают сразу трех Илларионов — Иллариона Великого, Иллариона Меглинского и Иллариона Псковоезерского.

Нельзя грустить и принимать подарки: приметы на 3 ноября
© Unsplash

В народе эта дата получила название Илларионов день. С ним связано много примет и поверий. О некоторых из них читайте в материале «Рамблера».

Что нельзя делать 3 ноября

  • Согласно поверьям, в этот день нельзя отправляться в путешествия, поскольку в дороге может случиться несчастье.
  • Не стоит принимать подарки от незнакомых и малознакомых людей: наши предки полагали, что даритель может отдать свои проблемы и болезни.
  • Нельзя отказывать близким в помощи, в противном случае можно навлечь на себя неприятности, в том числе и финансовые.
  • Запрещается грустить и жаловаться на жизнь, иначе весь последующий год будут преследовать неудачи.
  • Нельзя поднимать что-либо с дороги и приносить эту вещь в дом: вместе с ней в жизнь могут прийти беды и болезни.
  • От ссор конфликтов и бранных слов тоже стоит воздержаться, если не хотите провести весь год в склоках.
  • Нельзя в Илларионов день охотиться: в дом может прийти беда.
  • Не стоит в этот день делиться планами и мечтами, иначе они никогда не осуществятся.

Что можно делать 3 ноября

  • В Илларионов день было принято заниматься домашними делами, считалось, что это принесет в дом удачу и благополучие.
  • Подарки, полученные в этот день от близких, принесут счастье.
  • В этот день необходимо помогать другим: тогда весь год вам будет сопутствовать успех.
  • Необходимо провести день в радости и веселье, чтобы грусть и тоска не стали спутницами на ближайшее время

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Народные приметы 3 ноября

  • Если в Илларионов день солнечно, следует ждать холодов.
  • Безветренный вечер обещает ясный следующий день.
  • Сильный снегопад предвещает потепление и хороший урожай хлеба в следующем году.
  • Снег выпал и не растаял — весной будет много подснежников.
  • Ярко-красное солнце на закате предвещает морозный следующий день.
  • Жабы перестают квакать и прячутся в грязь — к скорому похолоданию.
  • Если в Илларионов день идет снег, значит, настоящая зима придет уже через три недели.