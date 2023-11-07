Нельзя есть хлеб и громко смеяться: приметы на 7 ноября
Сегодня, 7 ноября, по народному календарю отмечаются Дедовские плачи. А православная церковь в седьмой день последнего осеннего месяца вспоминает мучеников Федота, Тавифу и Мартирию.
Наши предки на протяжении многих столетий следовали определенным запретам 7 ноября и учились предсказывать ближайшее будущее по изменениям в погоде и поведении животных.
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"Рамблер" расскажет, что нельзя делать на Дедовские плачи и к каким приметам сегодня стоит прислушаться.
Что нельзя делать 7 ноября
- Нельзя вести себя праздно, веселиться, много, громко и часто смеяться. Считалось, что такое поведение навлекает на человека горе и скорые слезы.
- Не рекомендуется есть хлеб, иначе следующий год выдастся тяжелым, верили на Руси.
- Воспрещается обманывать сирот и обездоленных, отказывать в помощи просящим милостыню. В противном случае есть риск самому стать нуждающимся и оказаться на месте этих людей.
- Впрочем, сегодня вообще нельзя никого обманывать, иначе следующие месяцы пройдут во лжи.
- Если захочется сегодня поплакать, то ни в коем случае не надо использовать в процессе перьевую подушку. Согласно поверью, перо хорошо впитывает в себя слезы и всю извергнутую вместе с ними энергию. Тот, кому придется спать на такой подушке, будет испытывать негативные эмоции и душевные терзания.
- На Дедовские плачи не положено было лениться и бездельничать: напротив, день считается благоприятным для работы и выполнения самых разных задач. Особенно тех, которые вы, возможно, откладывали в дальний ящик: сегодня подходящий день для того, чтобы вернуться к ним и завершить начатое.
Что можно делать 7 ноября
- На Руси в этот день было принято вспоминать умерших и оплакивать их. Тем же самым, согласно поверьям, занималась и природа 7 ноября: в это время часто шли дожди либо падал снег.
- На Дедовские плачи наши предки ходили на кладбище, приводили в порядок могилы и молились за тех, кого уже не было с ними. А по возвращении домой накрывали на стол и поминали родственников и близких людей в кругу семьи.
- Считалось, что 7 ноября девушки должны раскаяться в своих грехах, чтобы встретить зиму с чистой совестью и душой.
Народные приметы 7 ноября
- Звезды светят тускло, значит, день будет холодным и ненастным. А если ярко, то можно ждать потепления.
- Сухая погода – к морозной зиме.
- Если 7 ноября идет снег, то зима будет снежная.
- Сильный ветер предвещает плохую погоду, а если утро начинается с тумана, то грядет тепло.
- Если листья во время листопада приземлились на землю лицевой стороной кверху, то зима будет морозной, а если наоборот, то, соответственно, теплой.
- А вот если листья спокойно восседают на деревьях, да к тому же в большом количестве, то зима будет затяжной.
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