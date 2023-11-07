Нельзя есть хлеб и громко смеяться: приметы на 7 ноября

Сегодня, 7 ноября, по народному календарю отмечаются Дедовские плачи. А православная церковь в седьмой день последнего осеннего месяца вспоминает мучеников Федота, Тавифу и Мартирию.

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Наши предки на протяжении многих столетий следовали определенным запретам 7 ноября и учились предсказывать ближайшее будущее по изменениям в погоде и поведении животных.

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"Рамблер" расскажет, что нельзя делать на Дедовские плачи и к каким приметам сегодня стоит прислушаться.

Что нельзя делать 7 ноября

Нельзя вести себя праздно, веселиться, много, громко и часто смеяться. Считалось, что такое поведение навлекает на человека горе и скорые слезы.

Не рекомендуется есть хлеб, иначе следующий год выдастся тяжелым, верили на Руси.

Воспрещается обманывать сирот и обездоленных, отказывать в помощи просящим милостыню. В противном случае есть риск самому стать нуждающимся и оказаться на месте этих людей.

Впрочем, сегодня вообще нельзя никого обманывать, иначе следующие месяцы пройдут во лжи.

Если захочется сегодня поплакать, то ни в коем случае не надо использовать в процессе перьевую подушку. Согласно поверью, перо хорошо впитывает в себя слезы и всю извергнутую вместе с ними энергию. Тот, кому придется спать на такой подушке, будет испытывать негативные эмоции и душевные терзания.

На Дедовские плачи не положено было лениться и бездельничать: напротив, день считается благоприятным для работы и выполнения самых разных задач. Особенно тех, которые вы, возможно, откладывали в дальний ящик: сегодня подходящий день для того, чтобы вернуться к ним и завершить начатое.

Что можно делать 7 ноября

На Руси в этот день было принято вспоминать умерших и оплакивать их. Тем же самым, согласно поверьям, занималась и природа 7 ноября: в это время часто шли дожди либо падал снег.

На Дедовские плачи наши предки ходили на кладбище, приводили в порядок могилы и молились за тех, кого уже не было с ними. А по возвращении домой накрывали на стол и поминали родственников и близких людей в кругу семьи.

Считалось, что 7 ноября девушки должны раскаяться в своих грехах, чтобы встретить зиму с чистой совестью и душой.

Народные приметы 7 ноября