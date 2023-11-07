День в истории, знаменательные события: 7 ноября

Каждый день входит в историю благодаря памятным событиям. Они затрагивают абсолютно разные сферы общественной жизни, могут быть радостными, печальными или новаторскими, иметь значение только для нашей страны либо для всего мирового сообщества.

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"Рамблер" расскажет о наиболее знаковых событиях, привязанных к сегодняшней дате – 7 ноября.

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Парад на Красной площади, 1941 год

Ровно 82 года назад в этот день, в первый год Великой Отечественной войны, на Красной площади состоялся парад в честь 24-й годовщины Октябрьской революции. Подготовка к нему держалась в строжайшей секретности, а само мероприятие проводилось в самый разгар битвы за Москву.

На тот момент велись жесточайшие бои за столицу с врагом, а линия фронта находилась всего в нескольких десятках километров от нее. Поведение парада способствовало укреплению морального духа народа и солдат. Мероприятие имело большое историческое и политическое значение.

Парад проводился по личному указанию Верховного главнокомандующего Вооруженными силами СССР Иосифа Сталина.

Октябрьская революция, 1917 год

7 ноября 1917 года – дата “Великой Октябрьской социалистической революции”, в результате которой в Петрограде было свергнуто Временное правительство и установление советской власти. Оно повлияло не только на ход отечественной истории, но и мировой.

Организаторами вооруженного восстания против действующей на тот момент власти выступали Владимир Ленин, Лев Троцкий, Яков Свердлов и другие политические деятели. Их действия привели к заседанию II Всероссийского съезда Советов и, как следствие, приходу к власти нового правительства.

Несмотря на целое столетие, которое разделяет настоящие дни и описанное историческое событие, оно до сих пор изучается историками и рассматривается ими с разных сторон. Некоторые характеризуют Октябрьскую революцию как национальную катастрофу, другие считают восстание прогрессивным событием.

"Великий" Озерный шторм, 1913 год

7 ноября 1913 года на запад США и юго-запад канадской провинции Онтарио обрушилась снежная буря с ураганными ветрами. В результате погодной аномалии были разбиты либо выброшены на сушу несколько кораблей, более 250 человек погибло в этот день. Ущерб от последствий стихийного бедствия оценивался в почти 5 миллионов долларов США.

Первый известный прототип застежки-молнии, 1891 год

Молния, которая является составной частью многих предметов одежды и уже стала привычной деталью для нас, официально появилась на свет в этот день 132 года назад. Именно тогда американский инженер-изобретатель Уиткомб Лео Джадсон запатентовал ее: правда, как застежку для обуви.