Нельзя ругаться и веселиться: приметы на 8 ноября
8 ноября православные верующие вспоминают святого Димитрия Солунского, также известного под прозвищем Мироточец. В народе сегодняшний день именуют Дмитриевым днем.
Наши предки сегодня традиционно справляли поминки по усопшим. Усопших в этот день почитали особенно: люди приходили на кладбища, поминали, а дома накрывали стол. В этот день было принято подавать характерные для поминок блюда: блины, кутью, пироги и кисель. Кроме того, нередко готовили те блюда, которые нравились покойному.
Для покойников на стол ставили отдельное блюдо с такой пищей. На следующий день эту еду отдавали животным и птицам.
Подробнее о том, что нельзя делать сегодня, а к каким приметам стоит прислушаться, читайте в материале "Рамблера".
Что нельзя делать 8 ноября
В Дмитриев день нельзя работать по дому: стирать, убираться, зачинать ремонт или строительство. Кроме того, сегодняшний день является неблагоприятным для рукоделия.
Сегодня не стоит брать в руки острые предметы – ножи, ножницы, иголки. В противном случае, можно свою жизнь укоротить.
8 ноября запрещено плохо вспоминать об умерших, как бы вы к ним ни относились.
В Дмитриев день не рекомендуется ругаться, обижать других людей и совершать дурные поступки. Все сегодняшние деяния вернутся к тому, кто их совершил, в троекратном объеме.
Вместе с тем сегодня не стоит слишком бурно веселиться, громко смеяться и развлекаться. Иначе вскоре придется много плакать.
8 ноября нельзя легкомысленно относиться к погоде – в этот день она бывает весьма обманчива.
Сегодня не нужно принимать решения в плохом настроении.
Приметы
Если в гости пришел богатый человек, хозяев дома ждет успех и благополучие.
8 ноября холодно и выпал снег – весна будет прохладной.
Красная заря или закат предрекают сильный ветер.
Если окна запотели, скоро придут холода. Иней утром сулит снежную зиму, а туман – оттепель.
Наступила оттепель – зима и весна будут теплыми.
Если на реках еще не появился лед, холод не придет до конца ноября.
А вот если кошка лапами закрывает мордочку, скоро наступят холода. Кошка долго сидит на подоконнике и смотрит на улицу – к потеплению.