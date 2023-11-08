Нельзя ругаться и веселиться: приметы на 8 ноября

8 ноября православные верующие вспоминают святого Димитрия Солунского, также известного под прозвищем Мироточец. В народе сегодняшний день именуют Дмитриевым днем.

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Наши предки сегодня традиционно справляли поминки по усопшим. Усопших в этот день почитали особенно: люди приходили на кладбища, поминали, а дома накрывали стол. В этот день было принято подавать характерные для поминок блюда: блины, кутью, пироги и кисель. Кроме того, нередко готовили те блюда, которые нравились покойному.

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Для покойников на стол ставили отдельное блюдо с такой пищей. На следующий день эту еду отдавали животным и птицам.

Подробнее о том, что нельзя делать сегодня, а к каким приметам стоит прислушаться, читайте в материале "Рамблера".

Что нельзя делать 8 ноября

В Дмитриев день нельзя работать по дому: стирать, убираться, зачинать ремонт или строительство. Кроме того, сегодняшний день является неблагоприятным для рукоделия.

Сегодня не стоит брать в руки острые предметы – ножи, ножницы, иголки. В противном случае, можно свою жизнь укоротить.

8 ноября запрещено плохо вспоминать об умерших, как бы вы к ним ни относились.

В Дмитриев день не рекомендуется ругаться, обижать других людей и совершать дурные поступки. Все сегодняшние деяния вернутся к тому, кто их совершил, в троекратном объеме.

Вместе с тем сегодня не стоит слишком бурно веселиться, громко смеяться и развлекаться. Иначе вскоре придется много плакать.

8 ноября нельзя легкомысленно относиться к погоде – в этот день она бывает весьма обманчива.

Сегодня не нужно принимать решения в плохом настроении.

Приметы

Если в гости пришел богатый человек, хозяев дома ждет успех и благополучие.

8 ноября холодно и выпал снег – весна будет прохладной.

Красная заря или закат предрекают сильный ветер.

Если окна запотели, скоро придут холода. Иней утром сулит снежную зиму, а туман – оттепель.

Наступила оттепель – зима и весна будут теплыми.

Если на реках еще не появился лед, холод не придет до конца ноября.