Как в Австралии случился военный переворот из-за выпивки

Австралия – удивительная страна, о которой большинство жителей Евразии знают не так много. В Австралии водятся кенгуру и коалы, добраться до этого континента не так просто, а еще большая его часть не освоена.

Эти факты общеизвестны, но история Австралии для многих по сей день остается загадкой. И уж тем более мало кто знает о том, что единственный военный переворот, произошедший в Австралии, случился из-за выпивки.

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Подробнее о том, как и почему это произошло, читайте в материале "Рамблера".

Австралия XIX века

В XIX веке население британской колонии Австралия составляло менее 7000 человек. Неудивительно, что континент в то время был мало пригоден для жизни: местные жители на постоянной основе остро нуждались в продовольствии, жилье и других вещах первой необходимости.

Вместе с тем власти Британии не выделяли достаточно официальной валюты на нужды австралийцев, из-за чего жителям континента приходилось торговать на бартерной основе. Многие также использовали долговые расписки и монеты из разных уголков мира.

Спиртное вместо денег

Что любопытно, самой популярной валютой в Австралии тех времен был ром. Если австралиец владел должным запасом этого алкоголя или производил его, он мог здорово преуспеть и даже ни в чем себе не отказывать (насколько это было возможно в Австралии XIX века). Неудивительно, что производство алкоголя принялись контролировать военные.

Повсеместное распространение спиртного не лучшим образом сказывалось на население: от скуки и безнадеги многие начинали спиваться. Тогда в 1808 году губернатор Уильям Блай решил раз и навсегда покончить с пьянством в Австралии. Чиновник ввел сухой закон: Блай запретил выдавать зарплаты спиртным и приказал увезти обратно в Лондон перегонный куб, который по праву считался главной ценностью колонии.

Переворот

Такое радикальное решение вызвало возмущение среди военных, которые рисковали лишиться разом и денег, и источника веселья. Военные организовали переворот: они арестовали Уильяма Блая и отправили его в ссылку на Тасманию. После этого главой колонии стал майор Джордж Джонстон.