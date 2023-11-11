День в истории, 11 ноября: знаменательные события

11 ноября произошло множество событий, которые повлияли не только на историю нашей страны, но и на весь мир.

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"Рамблер" рассказывает о важных исторических датах, которые произошли 11 ноября.

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Окончание Стояния на Угре, 1480

Стояние на Угре ознаменовало конец татарско-монгольского ига. В 1476 году князь Иван III перестал платить дань Орде, а в 1480 году объявил Русь независимой от ига. Хану Ахмату, конечно, это не понравилось, и он отправился в Русь с военным походом. Путь ему преграждала река Угра, но Ахмат не решался на наступление и ждал, когда Иван III придет на переговоры. Стояние на реке Угре длилось почти четверо суток, и Ахмату пришлось отступить, потому что его войско не было достаточно сильным.

В Пльзене впервые подан новый сорт пива — пильзнер, 1842

Пильзнер создал Йозеф Гролл — баварский пивовар, нанятый пивоваренным заводом, принадлежавшим городу Пльзень, для производства светлого лагерного пива с изысканным вкусом. Сочетание удивительно мягкой пльзеньской воды, местного благородного хмеля из близлежащего города Жатец, низкопротеинового моравского ячменного солода, приготовленного путем обжига с косвенным нагревом, и выдержки по баварскому образцу позволило получить прозрачное, золотистое пиво.

Первая публикация “Гадкого утенка” Ханса Кристиана Андерсена, 1843

В отличие от некоторых других сказок, имеющих такую же известность, "Гадкий утенок" является оригинальной сказкой, написанной самим Андерсеном, а не собранной из устной традиции (когда сказки передавались из поколения в поколение, а затем записывались письменно). Андерсен придумал ее в 1842 году, и впервые она была опубликована в книге "Новые сказки, первый том, первое собрание" вместе с несколькими другими оригинальными произведениями.

Казнь австралийского бандита Неда Келли в Мельбурне, 1880

Нед Келли — самый известный из австралийских сельских разбойников XIX века. В 1880 году его приговорили к казни через повешение. Проходя мимо сада тюрьмы, Келли отметил красоту цветов. О последних словах Келли существуют разные мнения. Некоторые газетные репортеры писали, что это были слова: "Такова жизнь". Газета Argus писала, что последними словами Келли были: "Ну что ж, видимо, дело дошло до этого", когда ему на шею накинули веревку. По другой версии, Келли собирался произнести речь, но "не издал ни звука". Позднее надзиратель написал, что Келли, когда ему предложили произнести последние слова, пробормотал что-то неразборчивое.

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