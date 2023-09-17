Странные привычки великих людей: видео

Большинство из нас — обычные люди, но скорее всего у каждого есть хоть одна необычная привычка. Кто-то каждое утро привык улыбаться зеркалу, кто-то пьет кофе только из своего стакана, а кто-то носит в сумке любимую футболку.

Конечно, выдающиеся личности отличаются от основной массы людей и в большинстве своем обладают целым списком причуд. Например, физик-теоретик Альберт Эйнштейн никогда не носил носки. Как вы думаете почему?

Второй пример — немецкий поэт Фридрих Шиллер, питавший особую страсть к гнилым фруктам. Но он их не ел, а использовал их иначе. Для чего же? Смотрите видео пользователя TikTok @olya_lolyaa, чтобы узнать ответы на эти вопросы.