День в истории, знаменательные события: 9 ноября

Каждый день оставляет след в истории благодаря определенным событиям. Они могут затрагивать самые разные сферы общественной жизни, быть грустными, радостными, пугающими или новаторскими, иметь значение для России, нескольких стран или всего мирового сообщества.

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"Рамблер" расскажет о наиболее знаковых событиях, привязанных к сегодняшней дате – 9 ноября.

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Начинается разрушение Берлинской стены, 1989 год

Ровно 34 года назад в этот самый день представитель правительства Германской Демократической Республики в ходе выступления на телевидении озвучил новые правила въезда и выезда из страны. Они гласили, что граждане могли получить визы для посещения западной части страны. Вечером толпы восточных немцев выдвинулись в сторону Берлинской стены, где их встретили не особенно довольные происходящим пограничники. И все же государственным служащим пришлось открыть границу: все барьеры и преграды были смыты.

Чемпионом мира по шахматам становится 22-летний Гарри Каспаров, 1985 год

9 ноября 1985 года состоялся исторический матч между двумя выдающимися шахматистами – Анатолием Карповым и Гарри Каспаровым. После длительного противостояния Каспаров обыграл своего противника со счетом 13:11. На тот момент ему было 22 года: в этот день Гарри Каспаров стал самым молодым шахматным королем.

"Великий шторм" в США и Канаде, 1913 год

Этот день стал последним для снежной бури с ураганными ветрами, которая обрушилась на запад США и юго-запад канадской провинции Онтарио. За пару дней погодная аномалия унесла жизни более 250 человек, разбила и выбросила на сушу несколько кораблей. Материальный ущерб от последствий "Великого шторма" был оценен в почти 5 миллионов долларов США.

Запатентована неоновая реклама, 1911 год

9 ноября считается днем рождения неоновой рекламы, так как именно в этот день в 1911 году французский инженер-химик и изобретатель Жорж Клод запатентовал свое новшество, которое активно используется в продвижении товаров и услуг и по сей день.

Начало аграрной реформы Петра Столыпина, 1906 год

117 лет назад был издан указ "О дополнении некоторых постановлений действующего закона, касающихся крестьянского землевладения и землепользования". Его положения регламентировали порядок выхода крестьян из общины и закрепления в их собственности надельной земли. Документ ознаменовал собой начало аграрной реформы, которая изменила систему землевладения и землепользования в стране.

Завершение Великой французской революции, 1799 год