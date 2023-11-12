День в истории, 12 ноября: знаменательные события

А вы задумывались, как один день может изменить всю вашу жизнь? Или даже весь ход истории.

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"Рамблер" расскажет о знаковых событиях, которые произошли в разные году, но в одну дату — 12 ноября.

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Первый зафиксированный метеорный дождь

В 1799 году Эндрю Элликотт, один из первых американских астрономов, стал свидетелем метеорного потока Леониды с корабля у Флорида-Кис. Элликотт писал в своем дневнике, что «все небо казалось освещенным небесными ракетами, летящими в бесконечности направлений, и я постоянно ожидал, что некоторые из них упадут на судно. Они продолжались, пока после рассвета их не погасил свет солнца». Запись в дневнике Элликотта — первая известная запись о метеорном дожде в Северной Америке.

Метеорный поток Леониды — это ежегодное событие, которое каждые 33 года значительно усиливается появлением кометы Темпеля-Туттля. Когда комета вернется, Леониды могут производить до нескольких тысяч метеоров в час, которые могут осветить небо в ясную ночь. Элликотт был свидетелем одного из таких проявлений потока Леонид, а последующее возвращение кометы Темпеля-Туттля в 1833 году считается вдохновителем первого организованного исследования метеорной астрономии.

Сталин взял полный контроль над Советским Союзом

12 ноября 1927 года после продолжающейся борьбы за власть с Иосифом Сталиным в 1920-х годах Лев Троцкий был исключен из Коммунистической партии Советского Союза в этот день. В результате это событие также позволило Сталину получить полную власть над Советским Союзом.

В 1982 году к власти в СССР приходит Андропов

После смерти советского лидера Леонида Брежнева двумя днями ранее Юрий Андропов избирается новым генеральным секретарем Коммунистической партии Советского Союза . Для Андропова это стало кульминацией долгого, но уверенного продвижения по иерархической лестнице Коммунистической партии.

Родившийся в России в 1914 году, Андропов к 1930-м годам был активным участником Комсомола. Во время Второй мировой войны он возглавлял группу партизан, действовавших в тылу нацистов. Его работа привела к занятию различных должностей в Москве, а в 1954 году он был назначен послом СССР в Венгрии. Во время венгерского кризиса 1956 года Андропов доказал свою надежность.

Будучи сторонником жесткой линии, он поддержал вторжение в Чехословакию в 1968 году и руководил подавлением диссидентов, таких как Андрей Сахаров и Александр Солженицын. В 1982 году, когда Брежнев был смертельно болен и быстро угасал, Андропов покинул КГБ и начал борьбу за власть. Когда Брежнев умер 10 ноября 1982 года, Андропов был готов прийти к власти. 12 ноября он был назначен генеральным секретарем. Его правление было недолгим, но насыщенным событиями. Он пытался оживить слабеющую российскую экономику и критиковал коррупцию и рост алкоголизма среди советского народа.

В своей внешней политике Андропов противостоял категорически антикоммунистической дипломатии президента Рональда Рейгана . Отношения между Соединенными Штатами и Советским Союзом серьезно обострились, когда советские пилоты сбили корейский авиалайнер в сентябре 1983 года.