Нельзя смеяться и стирать постельное белье: приметы на 10 ноября

10 ноября православные верующие вспоминают святую Параскеву, христианскую великомученицу. В народе сегодняшний день именуют днем Параскевы Пятницы, бабьей заступницы.

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Наши предки были уверены в том, что Параскева покровительствует семье и браку. На Руси именно к этой святой девушки обращались в своих молитвах, пытаясь выяснить, как счастливо выйти замуж.

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Кроме того, считалось, что Параскева является покровительницей домашних животных, полей, а также женского рукоделия. В этот день было принято готовить жилища к зиме и чистить стойла. Крестьяне нередко проводили "льняные смотрины" –демонстрировали друг другу вытрепанный "лен-первак". Таким образом девушки показывали, насколько они хороши в хозяйстве.

Подробнее о том, что нельзя делать сегодня, а к каким приметам стоит прислушаться, читайте в материале "Рамблера".

Что нельзя делать 10 ноября

Женщинам сегодня категорически запрещено ругаться и выяснять отношения. В противном случае, они могут встретить старость в одиночестве.

В целом, в день Параскевы всем рекомендуется сдерживать эмоции, иначе велика вероятность столкнуться с неприятностями и болезнями.

10 ноября не стоит смеяться и веселиться – бурное веселье может в скором времени обернуться горем и слезами. Лучше всего провести сегодняшний день в спокойствии.

Девушкам, которые ищут возлюбленного, сегодня нельзя мыть голову и расчесывать волосы. Иначе еще целый год они проведут в одиночестве.

Одиноким мужчинам в день Параскевы не рекомендуется есть жирную пищу. Воздержание от вредной еды сегодня поспособствует встрече с хозяйственной и верной женой.

Сегодня нельзя стирать постельное и нижнее белье, а также не стоит менять постель и надевать чистое нательное белье.

Беременным девушкам нельзя сегодня давать кому-либо в долг –они рискуют вручить чужому человеку судьбу своего ребенка.

10 ноября неблагоприятный день для новых начинаний. Скорее всего они не принесут результата.

Приметы

Иней на деревьях – скоро придут морозы.

Утренний туман предвещает оттепель.

Если возле луны круг, грядет буря.

Увидеть сегодня белку – к потеплению.