День в истории, 13 ноября: знаменательные события

Каждый день в мире происходит множество событий, затрагивающих самые разные сферы жизни. Некоторые из них остаются незамеченными, другие — остаются в истории на века.

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«Рамблер» рассказывает о событиях, произошедших в разные годы 13 ноября, которые стали значимыми для России и всего мира.

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Изготовлены первые в мире сосиски

Это известное и любимое многими блюдо появилось на свет 13 ноября 1805 года с легкой руки мясника Иоганна Ланера. Новое блюдо он назвал «франкфуртер». Несмотря на то, что история подобного кушанья, изготавливаемого в виде колбасок, уходит своими корнями в древность, именно Ланер создал рецепт из измельченной вареной смеси свинины и говядины, заключенных в натуральную оболочку. Рецептура, предложенная много лет назад мясником, остается основой для производства современных сосисок.

Открыта Николаевская (ныне Октябрьская) железная дорога

Строительство железной дороги между Москвой и Санкт-Петербургом началось в мае 1843 года. Общая протяженность железнодорожного полотна составила 645 километров.

Первые поезда прошли по Николаевской железной дороге в августе 1851 года: они перевозили солдат из Петербурга В Москву. Официальное же введение в эксплуатацию железнодорожного сообщения состоялось 13 ноября 1851 года, когда из Петербурга в Москву впервые отправился «всенародный поезд». Время в пути составило около 22 часов. Николаевская железная дорога стала третьей в России.

Основан Театр имени Евгения Вахтангова

Несмотря на то, что началом истории знаменитого театра можно считать 1913 год, когда группа московских студентов решила организовать Студенческую драматическую студию, официальным днем открытия театра принято считать 13 ноября 1921 года. Тогда на сцене театра, руководителем которого был Евгений Вахтангов, состоялась премьера спектакля «Чудо Святого Антония». А уже в следующем году Вахтангов представил зрителям спектакль «Принцесса Турандот», который стал визитной карточкой театра. Кстати, до 1926 года названия в современном его виде не существовало. Артисты выступали на сцене Третьей студии Московского Художественного театра. И лишь в 1926 году студию переименовали в Театр имени Евгения Вахтангова. А в 1956 году театр стал академическим.

В Нью-Йорке открыт первый в мире подводный тоннель для транспорта