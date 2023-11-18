Перепекание младенцев: что известно про самый жуткий обряд на Руси

У наших предков на Руси существовало огромное количество обрядов. Некоторые из них сегодня не способны удивить, но другие между тем приводят в самый настоящий ужас.

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К последним относится обряд перепекания младенцев, который существовал в стародавние времена. К слову, подобные обычаи встречались не только на Руси, но также в Турции и в Средней Азии.

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Подробнее об этом жутком обряде читайте в материале "Рамблера".

Проблема смертности

Ни для кого не секрет, что столетия назад люди регулярно сталкивались со смертями младенцев. Ни антибиотиков, ни детской медицины еще не существовало, поэтому малыши нередко погибали либо во время родов, либо через несколько дней после.

Если ребенок появлялся на свет преждевременно, был особенно слаб, болен или, напротив, чрезмерно активным, люди прибегали к обряду перепекания.

Перепекание младенцев

В чем заключался данный обряд: малышей обмазывали тестом, клали на лопату, которую использовали для выпекания хлеба и отправляли в натопленную печь без огня. Иногда обряд выполняли бабушки-повитухи, иногда матери, а иной раз самые старые женщины в селении.

Наши предки были уверены, что в печи дети будут "дозревать" так же, как в утробе матери. Несмотря на свою дикость, обряд просуществовал в некоторых регионах вплоть до XX века. Проводя обряд, наши предки также читали молитвы, заговоры, водили хороводы вокруг домов повитух.

Посредники

Нередко бывало так, что родители ненадолго отдавали детей знакомым, которые были опытны в перепекании. Знахарки забирали малышей на ночь, а наутро возвращали родителям. Тесто снимали с детей и отдавали собакам, чтобы переложить на них собранные с ребятни болезни.

Солонование

Впрочем, перепекание – не единственный столь странный обряд. Иногда на Руси промышляли солонованием. Суть данного обряда – натереть больного ребенка солью и сажей. Подчас случалось такое, что ядреная смесь разъедала кожу, и та начинала отваливаться. Однако это не останавливало знахарок, ведь они были уверены, что с отвалившейся кожей уйдет и болезнь.