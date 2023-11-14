День в истории, 14 ноября: знаменательные события

14 ноября произошло множество событий, которые повлияли не только на историю нашей страны, но и на весь мир.

© Unsplash

"Рамблер" рассказывает о важных исторических датах, которые произошли 14 ноября.

Видео дня

В США опубликован полный текст романа Германа Мелвилла «Моби Дик», 1851

«Моби Дик» считается главным произведением Мелвилла и одним из величайших американских романов. Книга рассказывает о противостоянии капитана китобойного судна и гигантского белого кита, который олицетворяет мировое зло. Сам Мелвилл одно время жил на китобойном судне. Кроме того, он провел огромную исследовательскую работу, обратившись к ряду научных источников, а также к описаниям исторических событий, которые он включил в «Моби Дика».

В частности, история корабля «Эссекс» увлекла Мелвилла и, возможно, послужила главным вдохновением для написания романа. В 1820 году китобойное судно «Эссекс» подверглось нападению кашалота. Судно затонуло, и многие члены экипажа либо погибли сразу, либо умерли от голода, ожидая спасения в течение почти восьми месяцев.

Журналистка Нелли Блай начинает свое кругосветное путешествие, 1889

В 1889 — 1890 гг. Нелли Блай совершила путешествие, которую газета New York World назвала «самым замечательным из всех кругосветных путешествий, когда-либо совершенных человеком». Блай в одиночку, с лишь одним саквояжем объехала весь земной шар всего за 72 дня.

Когда она обратилась к издателям с предложением побить вымышленный рекорд, установленный Филеасом Фоггом в книге «Вокруг света за 80 дней», они сочли это великолепной идеей для мужчины, но не женщины. Пригрозив перейти в другую газету, Блай получила задание.

Блай установила мировой рекорд — прежде никому не удавалось совершить кругосветное путешествие за столь короткий срок.

I Всесоюзное совещание стахановцев, 1935

Основателем стахановского движения является Алексей Стахано, добывший за 5 часов 45 минут 107 тонн угля при норме выработки 7 тонн. Рекорд Стаханова стал примером другим гражданам Советского Союза, и рабочие по всей стране начали работать все более эффективно.

14 — 17 ноября 1935 года состоялось I Всесоюзное совещание стахановцев в Кремле. На совещании прозвучала ставшая затем крылатой фраза Сталина: «Жить стало лучше, товарищи. Жить стало веселее».

В ходе извержения подводного вулкана появился остров Суртсей, 1963

Вулканический остров Суртсей, расположенный примерно в 32 км от южного побережья Исландии, — это новый остров, образовавшийся в результате извержений вулкана, происходивших в 1963 — 1967 гг. Он отличается тем, что с момента своего возникновения находился под охраной, представляя собой уникальную природную лабораторию.

Суртсей свободен от вмешательства человека, что позволяет получать уникальную многолетнюю информацию о процессе колонизации новых земель растительным и животным миром. С момента начала изучения острова в 1964 году ученые наблюдали появление семян, переносимых океанскими течениями, появление плесени, бактерий и грибов, а в 1965 году — первых сосудистых растений, которых к концу первого десятилетия насчитывалось 10 видов. К 2004 году их стало 60, также появились 75 бриофитов, 71 лишайник и 24 гриба. На Суртсее зарегистрировано 89 видов птиц, 57 из которых гнездятся в других местах Исландии. На острове площадью 141 га обитает 335 видов беспозвоночных.

К Луне отправился космический корабль «Аполлон-12», 1969

Через 36 секунд после взлета в поднимающуюся ракету-носитель «Сатурн-5» ударила молния, в результате чего сработали автоматические выключатели в командном модуле и произошел сбой электропитания. К счастью, ракета-носитель продолжила подъем в штатном режиме, и через несколько минут электропитание в космическом корабле было восстановлено.