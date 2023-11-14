Как слоны в Таиланде уходят на пенсию

На слонов в Таиланде обращают внимание не только как на туристический аттракцион, но и в контексте их жизни и ухода. В различных природных резерватах и центрах организованы работы, связанные с заботой об этих животных. Они включают также пенсионные программы для стареющих особей. Подробнее — в материале "Рамблера".

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Пенсия в Таиланде предоставляется лишь определенным категориям граждан – государственным служащим и, что удивительно, слонам. Примечательно, что право на обеспеченную старость для слонов зафиксировано в конституции.

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Размеры данной пенсии составляют пятнадцать тысяч бат, что приблизительно равно 38 тысячам рублей. Однако, следует учесть, что все эти средства направляются исключительно на питание. Даже в пенсионном возрасте слону требуется не менее ста килограммов продовольствия в день.

Пенсионные программы для слонов включают в себя:

Центры по уходу за слонами. В Таиланде существует несколько центров и приютов, где предоставляется уход за слонами, освобожденными от эксплуатации. Эти места обеспечивают им безопасность и комфорт.

Прекращение туристических выступлений. Некоторые организации переориентируют свою деятельность, отказываясь от использования слонов в различных туристических выступлениях. Это позволяет животным избежать излишнего напряжения и физического труда.

Медицинская забота. Пожилым слонам предоставляется медицинская помощь, включая регулярные ветеринарные осмотры и лечение. Это помогает им поддерживать здоровье на пенсии.

Социализация. В приютах стараются создать условия для социализации слонов. Они могут общаться с другими животными, проводить время на свежем воздухе и участвовать в естественных активностях.

Образовательные программы. Некоторые организации предлагают образовательные программы, призванные привлекать внимание общественности к проблемам слонов и их нуждам в старости.