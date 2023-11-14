Первый полет человека в космос совершил Юрий Гагарин в 1961 году. Из-за короткой продолжительности полета, у него был всего один прием пищи, который состоял из щавелевого пюре с мясом и шоколадного десерта.

С тех пор рацион космонавтов сильно изменился. Теперь он состоит в основном из сублимированных продуктов и консервов, которые занимают мало места и хранятся долгое время.

Однако самой ценной и любимой едой в космосе является натуральный творог. Именно его космонавты чаще всего используют как своеобразную валюту, обмениваясь порциями на борту МКС с коллегами из других стран. В условиях долгого космического полета натуральный творог – это настоящий деликатес.