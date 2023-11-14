Почему кошки много спят: 4 причины

В мире домашних питомцев кошки известны своей любовью к сну. Почему кошки так много спят? “Рамблер” нашел ответ на этот вопрос, исследовав природные особенности, здоровье и уход за этими загадочными созданиями.

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Коты обладают уникальной способностью оставаться бдительными даже во сне. Их слух и обоняние активны, что делает их готовыми к мгновенной реакции на любые изменения в окружающей среде. Также они могут засыпать практически мгновенно. Их способность моментально переключаться между бодрствованием и сном помогает им оставаться бдительными охотниками.

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Примечательно, что кошки, как и люди, периодически переходят в быстрый глазовой рем (БГР), где происходят сновидения. В этот момент глаза двигаются, а мозг активно работает. Важно не будить питомца во время этого этапа, чтобы не нарушить его нормальный цикл сна.

Нормы сна в разные возрастные периоды:

Котята (до 6 месяцев): молодые котята обычно спят более 18 часов в сутки, что является нормальным для их быстрого физического развития.

Взрослые кошки (7 месяцев и старше): Общая продолжительность сна для взрослых кошек составляет примерно 13-14 часов. Это включает короткие периоды сна и дремы в течение дня.

Пожилые кошки (8 лет и старше): С возрастом кошки могут увеличивать время сна. Пожилые кошки могут спать до 16 часов, что помогает им поддерживать здоровье и энергию.

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Почему коты много спят:

1. Кошачьи биологические часы

Часы сна у кошек представляют собой удивительную адаптацию к их роли активных охотников. В дикой природе кошки ведут охоту в сумерках и ночное время суток, что формирует особый биоритм их активности. В процессе домашнего одомашнивания эти навыки остаются с ними.

Домашние кошки унаследовали этот биоритм от своих предков-охотников. Физиология кошек стала результатом естественного отбора, способствуя более интенсивной активности в вечернее и ночное время. Этот особый режим активности и сна помогает кошкам сохранять естественные инстинкты и энергию для игр и охоты.

2. Забота о здоровье

Способность кошек к продолжительному сну – не просто особенность поведения. Это также естественная форма самосохранения. Сон играет важную роль в жизни кошек, являясь ключевым элементом поддержания их здоровья.

Кошки, будучи игривыми и активными созданиями, нуждаются в периодах отдыха для восстановления сил. Длительный сон помогает им восстанавливаться после физической активности, регулирует обмен веществ и поддерживает общую жизненную активность. Кроме того, глубокий сон способствует укреплению иммунной системы, что делает кошек менее подверженными стрессу и болезням.

3. Периоды сна бодрствования

Чтобы разгадать тайну кошачьего сна, важно рассмотреть их периоды активности и бодрствования. Взрослые кошки, согласно их биологическим часам, способны проводить до 13 часов в сутки в сне. Этот продолжительный сон представляет собой не только отдых, но и способ обеспечить баланс между периодами активности и покоя.

Днем кошки, как правило, периодически дремлют, сохраняя энергию для более интенсивной активности в вечернее и ночное время. Этот цикл бодрствования и сна является естественным проявлением их биологической природы и оказывает влияние на общее физическое и эмоциональное благополучие.

4. Зависимость от окружающей среды

Неотъемлемой частью понимания причин кошачьего сна является влияние окружающей среды на этот процесс. Способность кошек активно и длительно спать тесно связана с уровнем безопасности и комфорта, которые они ощущают в своем окружении.

Если кошка чувствует себя в безопасности и окружена уютом, это может стимулировать ее активность во время бодрствования и, напротив, способствовать длительному и качественному сну. Создание комфортной атмосферы в доме, предоставление уютных мест для отдыха, а также внимание и забота хозяев - всё это влияет на общий режим сна и активности кошки.

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Факторы, вызывающие чрезмерную сонливость, выделяются следующие патологии:

Гельминтозы: Наличие паразитических гельминтов в организме животного может стать причиной долгого сна.

Анемия: Недостаток кислорода, характерный для анемии, может спровоцировать повышенную усталость и сонливость.

Авитаминоз: Недостаток определенных витаминов может влиять на общее состояние животного и вызывать увеличение времени сна.

Инфекции: Развитие инфекций, также как их последствия, может оказать влияние на активность и привести к повышенной сонливости.

Проблемы с Сердечно-Сосудистой Системой: Нарушения в работе сердечно-сосудистой системы могут сказаться на общем тонусе организма и вызвать усталость.

Эндокринные Заболевания: Болезни, связанные с нарушением гормонального фона, такие как диабет и гипотериоз, могут сопровождаться повышенной потребностью в отдыхе.

Ожирение: Избыточный вес может создать дополнительную нагрузку на организм, что приводит к увеличению времени сна.