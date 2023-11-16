День в истории, 16 ноября: знаменательные события

В разные годы 16 ноября в России и за ее пределами происходило множество важных событий, которые навсегда остались в мировой истории.

День в истории, 16 ноября: знаменательные события
© Илья Репин «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года»

Рассказываем, что интересного происходило в этот день десятилетия назад, в материале "Рамблера".

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16 ноября 1933 года были установлены дипломатические отношения между СССР и США

В этот день был положен конец почти 16 годам замороженных отношений между США и СССР. После переговоров в Вашингтоне президента Америки Франклина Рузвельта и Максима Литвинова, советского комиссара иностранных дел, они обменялись нотами об установлении официальных дипломатических отношений.

Этому поспособствовали общая позиция по противодействию нацизму в Германии и милитаризму в Японии, а также экономические интересы: американская бизнес-элита была заинтересована в торговле с СССР.

16 ноября 1945 года учреждена ЮНЕСКО

78 лет назад в Лондоне Организация Объединенных Наций создала учреждение по вопросам образования, науки и культуры. В ЮНЕСКО на тот момент вошли 37 государств. Целью ее создания стало содействие "укреплению мира и безопасности путем расширения сотрудничества народов в области образования, науки и культуры".

Через 50 лет, 16 ноября 1995 года, по случаю юбилея организации был учрежден Международный день толерантности.

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16 ноября 1581 года Иван Грозный убил своего сына

Знаменитая картина Ильи Репина до сих пор вызывает острые эмоции у общественности, в том числе у историков, спорящих, убивал ли Иван Грозный в порыве гнева своего сына на самом деле или нет. До сих пор это событие не является подтвержденным историческим фактом.

В останках Ивана IV и царевича Ивана обнаружили повышенное содержание ртути и мышьяка, из-за чего появилась версия об их отравлении. Однако ученые предполагают, что Рюриковичи принимали яды в малых дозах сами с целью лечения. Кроме того, Иван Грозный прожил на три года дольше своего сына.

Как рассказал ТАСС доктор исторических наук Дмитрий Володихин, "основания [считать Ивана Грозного убийцей своего сына] самые серьезные", так как есть показания не зависящих друг от друга иностранных и русских источников. По его словам, удар был совершен острием посоха в голову, а рана не оказалась смертельной: царевич прожил еще около 10 дней и умер от заражения.

16 ноября 1966 года состоялся самый мощный звездопад в истории

В 1966 году наблюдался самый обильный звездопад. 16 ноября в небе пролетало до 2300 метеоров в минуту. При этом обычно только 10-15 объектов.