День в истории, 16 ноября: знаменательные события

В разные годы 16 ноября в России и за ее пределами происходило множество важных событий, которые навсегда остались в мировой истории.

© Илья Репин «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года»

Рассказываем, что интересного происходило в этот день десятилетия назад, в материале "Рамблера".

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16 ноября 1933 года были установлены дипломатические отношения между СССР и США

В этот день был положен конец почти 16 годам замороженных отношений между США и СССР. После переговоров в Вашингтоне президента Америки Франклина Рузвельта и Максима Литвинова, советского комиссара иностранных дел, они обменялись нотами об установлении официальных дипломатических отношений.

Этому поспособствовали общая позиция по противодействию нацизму в Германии и милитаризму в Японии, а также экономические интересы: американская бизнес-элита была заинтересована в торговле с СССР.

16 ноября 1945 года учреждена ЮНЕСКО

78 лет назад в Лондоне Организация Объединенных Наций создала учреждение по вопросам образования, науки и культуры. В ЮНЕСКО на тот момент вошли 37 государств. Целью ее создания стало содействие "укреплению мира и безопасности путем расширения сотрудничества народов в области образования, науки и культуры".

Через 50 лет, 16 ноября 1995 года, по случаю юбилея организации был учрежден Международный день толерантности.

16 ноября 1581 года Иван Грозный убил своего сына

Знаменитая картина Ильи Репина до сих пор вызывает острые эмоции у общественности, в том числе у историков, спорящих, убивал ли Иван Грозный в порыве гнева своего сына на самом деле или нет. До сих пор это событие не является подтвержденным историческим фактом.

В останках Ивана IV и царевича Ивана обнаружили повышенное содержание ртути и мышьяка, из-за чего появилась версия об их отравлении. Однако ученые предполагают, что Рюриковичи принимали яды в малых дозах сами с целью лечения. Кроме того, Иван Грозный прожил на три года дольше своего сына.

Как рассказал ТАСС доктор исторических наук Дмитрий Володихин, "основания [считать Ивана Грозного убийцей своего сына] самые серьезные", так как есть показания не зависящих друг от друга иностранных и русских источников. По его словам, удар был совершен острием посоха в голову, а рана не оказалась смертельной: царевич прожил еще около 10 дней и умер от заражения.

16 ноября 1966 года состоялся самый мощный звездопад в истории