В сети появилось забавное видео с обезьяной, которая боролась со сном. Кажется, она очень устала и едва удерживается в сознании. Ее глаза закрываются, голова опускается вниз, но через мгновение она просыпается.

Многим наверняка знакомо такое состояние. Особенно по понедельникам, после выходных многие чувствуют себя именно так – они борются со сном, пытаясь сосредоточиться на работе.