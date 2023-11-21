Нельзя мыть голову и шить: приметы на 21 ноября

Православная церковь 21 ноября чтит память Михаила Архангела. Михайлов день — это последний большой праздник перед длинным Рождественским постом.

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С этой датой связано множество примет и запретов. Что нельзя делать сегодня, согласно древним поверьям? Рассказываем в материале "Рамблера".

Запреты на 21 ноября

Наши предки верили, что в Михайлов день ни в коем случае нельзя мыть голову. Если ослушаться, можно "вымыть" весь ум.

Не стоит также сегодня заниматься рукоделием: шить, ткать, резать что-либо. 21 ноября нужно особо осторожно обращаться с острыми предметами. На Руси считалось, что иначе можно навлечь на себя гнев святого.

Поверья гласят, что в Михайлов день нельзя ссориться и ругаться. Лучше избегать споров и конфликтов, не превышать голос на других и не сквернословить.

Что еще не стоит делать 21 ноября?

Рассказывать чужим людям хорошие сны. Считалось, что если поделиться им, он никогда не превратится в реальность.

Соглашаться на быстрые деньги из корыстных побуждений, иначе можно навлечь на себя страшное наказание.

Что можно делать в Михайлов день?

Звать в дом гостей и накрыть богатый стол. Это хорошая примета для хозяев. Чем щедрее угощения, тем лучше. Обязательным считалось мясо на столе.

Угощать дворового. Если домовой живет в домах, то дворовой, согласно народным поверьям, - в хлеву со скотом. Наши предки верили, что, если его задобрить и оставить ему ужин, зимой животные не будут болеть.