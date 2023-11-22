День в истории, 22 ноября: знаменательные события

22 ноября и в истории России, и в истории всего мира происходило множество знаковых событий, которые оставили свой след как в памяти современников, так и в памяти потомков.

Подробнее о самых ярких событиях, произошедших 22 ноября в разные годы, читайте в материале "Рамблера".

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22 ноября 1956 года открылись XVI летние Олимпийские игры в Мельбурне (Австралия)

За право принимать Олимпиаду в 1956 году помимо Мельбурна боролись 10 городов США, но в итоге победа все же досталась Австралии.

Однако были и свои сложности. Например, по австралийским законам запрещено было ввозить в страну животных без шестимесячного карантина – возник вопрос, как проводить состязания по конному спорту? В конце концов, спортсменам-конникам пришлось соревноваться на другом континенте – они поборолись за первенство в Стокгольме (Швеция).

Соревнования прошли в 17 видах спорта, было установлено 77 олимпийских рекордов. К слову, Олимпиада в Мельбурне стала триумфальной для СССР: советские спортсмены собрали 98 наград, из которых 37 золотых.

22 ноября 1963 года в Далласе убит 35-й президент США Джон Кеннеди

Кеннеди занял пост главы государства в 1961 году, став самым молодым президентов в истории США – ему было 44 года. Еще на посту сенатора Джон Кеннеди стал крайне популярен среди граждан США, и когда политик стал президентом, многие оказались довольны таким результатом выборов.

В 1963 году вместе с женой Жаклин Кеннеди президент отправился в поездку по стране. 22 ноября чета Кеннеди въезжала в Даллас в открытом лимузине. В 12:30 снайпер открыл огонь: в президента попали две пули – одна в шею, другая в голову. Кеннеди скончался по пути в госпиталь.

По подозрению в убийстве был задержан 24-летний Ли Харви Освальд, но спустя несколько дней его застрелили. Убийство Кеннеди по сей день остается одним из самых громких и загадочных политических преступлений.

22 ноября 1990 года Маргарет Тэтчер объявила о своей отставке

Маргарет Тэтчер занимала пост премьер-министра Великобритании с 4 мая 1979 года. Однако спустя 11 лет ей пришлось уйти в отставку из-за того, что она не смогла победить в первом туре выборов лидера Консервативной партии.

За Тэтчер закрепилось прозвище "железная леди", потому что, несмотря на нападки и критику, она всегда шла в своих решениях до конца. Политик провела борьбу с влиянием профсоюзов, восстановила суверенитет Великобритании над островами во время Фолклендского конфликта и не только.