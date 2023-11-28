Катастрофа в Антарктиде: день в истории, 28 ноября

28 ноября произошло множество событий, которые сказались не только на судьбе нашей страны, но и всего мира. Некоторые из них остались в истории на многие века.

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“Рамблер” рассказывает о ключевых событиях этой даты и о том, к каким последствиям они привели.

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28 ноября 1365 года был основан Чудов монастырь

Чудов монастырь – один из самых старых монастырей в Москве. Религиозное сооружение посвятили Чуду святого Архистратига Михаила в Хонех, от этого и пошло название монастыря.

28 ноября 1717 года Петр первый издал указ об обучении грамоте

В этот день император издал указ, который утверждал создание первой Адмиралтейской школы в Санкт-Петербурге. В документе говорилось, что простые ребята, солдаты, теперь должны изучать грамоту и математику, а также обучаться морскому делу и навигации.

Через год, 28 ноября 1718 года император издал указ, который называется “О проведении в России первой ревизии”. Этот закон утвердил провести перепись населения. Так, учет граждан Российской Империи проходил на протяжении шести лет. Результаты переписи показали, что в те годы в стране жило порядка 14 миллионов человек.

28 ноября 1943 года началась Тегеранская конференция, в которой участвовали главы таких стран, как СССР, США и Великобритания

В тот день в одном месте оказалась “большая тройка” – Иосиф Сталин, Франклин Рузвельт и Уинстон Черчилль. В ходе обсуждения было принято решение открыть второй фронт в Европе. А СССР сообщил, что по завершении войны в Европе готов вступить в сражение с Японией.

На встрече активно обсуждали дальнейшую судьбу Европы после войны. В тот день лидеры решили, что Кенигсберг будет принадлежать СССР. Благодаря Тегеранской конференции удалось развить международные отношения и приблизить войну к окончанию.

28 ноября 1979 года произошла авиационная катастрофа в Антарктиде

В этот день авиалайнер Новой Зеландии McDonnell Douglas DC-10-30 совершал экскурсионный рейс. Однако что-то пошло не так, и самолет врезался в склон горы Эребус. В результате происшествия погибли все, кто находился на борту. Среди них 20 членов экипажа и 237 пассажиров.