В чем скрытый смысл сказки о Коньке-горбунке

Сказка о Коньке-горбунке хорошо знакома не только детям, но и родителям. Однако для многих эта история была и остается детской книгой. В действительности в этом произведении кроются глубокие философские смыслы.

© Кадр из фильма «Конек-Горбунок», 2021 год.

О том, что за мудрость прописана меж строк детской сказки, читайте в нашем материале.

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Сюжет

У крестьян, живущих продажей пшеницы, кто-то повадился портить урожай. Три старших брата решают выследить преступника, карауля поля. Однако у них ничего не выходит. Лишь четвертый брат ловит злоумышленника. Им оказывается кобылица. Она обещает Ивану родить двух златогривых коней и одного совсем небольшого в качестве помощника. Им становится Конек-горбунок.

Конек-горбунок оберегает хозяина. Именно он советует ему не брать найденное перо Жар-Птицы. Однако Иван не слушается и забирает его себе.

Старшие братья завидую Ивану и хотят продать жеребцов царю. Животные сбегают и вновь оказываются у Ивана. Государь нанимает парня в качестве главного конюха. Предшественник Ивана завидует ему и, видя, что у того есть перо Жар-Птицы, говорит царю, что новый конюх знает, где достать мифическое существо. Царь требует Ивана принести ему Жар-Птицу. Юноша справляется с помощью Конька-горбунка.

Бывший конюх не останавливается и сообщает царю, что Иван знает, где обитает известная красавица — дочь Месяца и сестра Солнца. Иван с Коньком-горбунком отыскали девушку. Государь зовет ее замуж, но та отказывается, велев искупаться царю в трех котлах: в холодной воде, в кипящей и в молоке. Он отказывается, приказывая сделать это Ивану.

Иван окунается во все три котла и становится настоящим красавцем. Увидевший это царь спешит проделать то же самое, но погибает. Сказка заканчивается пиром в честь свадьбы Ивана с дочерью Месяца и сестрой Солнца.

Труд в радость

В сказке о Коньке-горбунке есть такие слова:

«Стану, царь, тебе служить,

Только, чур, со мной не драться,

И давать мне высыпаться,

А не то я был таков»

По мнению экспертов, эта фраза описывает человека, для которого труд в радость. Однако если его начать прессовать или всячески заставлять что-то делать, то его запал пропадет. Таким образом автор как бы говорит, что работа, которую ты делаешь с удовольствием, особенно эффективна.

Сложности в семье

Петр Ершов показывает не ту идеальную семью, что бывает во многих сказках. Братья главного героя завидуют ему и даже продают жеребцов без его согласия. Однако главный герой не черствеет сердцем и не спешит закрываться от остальных людей, раз близкие так плохо поступили.

На протяжении всей сказки Иван рвется к приключениям. Охладить его пыл то и дело пытается Конек-горбунок. Когда хозяин не слушается, диковиной зверюшке не остается ничего другого, кроме как помочь человеку. В сети пишут, что сказочное существо таким образом олицетворяет благоразумие, которым надо руководствоваться в непонятных ситуациях.

Доброе сердце

В конце сказки царь велит Ивану искупаться в трех котлах: с молоком, в кипятке и в студеной воде. Герой с блеском проходит испытание, превращаясь в красавца. До этого Иван, следует из первоисточника, был обыкновенным юношей, решившимся на авантюру. Тем не менее удары судьбы его не сломили он добился успеха.

Жадный царь, увидев, что три котла сделали с его слугой, сам ныряет в них. Однако сердце государя полно злобы и негативных эмоций. По этой причине он там же и погибает. А Иван, не так давно не имевший за плечами ничего, кроме Конька-горбунка, женится на красавице.