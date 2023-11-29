В чем тайный смысл мультфильма «Ежик в тумане»

Мультфильм «Ежик в тумане» — бесспорная классика советского кинематографа. Для многих это часть детства. Однако мало кто мог бы подумать, что в истории про блуждающего в туманном лесу ежике кроются глубокие философские мысли.

© Кадр из фильма «Ежик в тумане», 1975 год.

О том, какие тайные смыслы заключены в мультфильме «Ежик в тумане», читайте в нашем материале.

Видео дня

Сюжет

Мультфильм «Ежик в тумане» рассказывает о том, как Ежик идет сквозь покрытый густым туманом лес в гости к Медвежонку. По пути он встречает странных зверей и явления природы. В конце концов Ежик доходит до своего друга. Тем не менее картина выглядит скорее как сон, нежели логическая последовательность событий.

Сегодня в сети полно теорий на тему того, о чем на самом деле повествует сказка о гуляющем в туманном лесу Ежике. Зрители уверены, что сказка таит в себе глубокие философские мысли.

Белая лошадь

Кадр из мультфильма «Ежик в тумане», 1975 год.

По сюжету Ежик набредает на Белую лошадь после того, как на лес спускается туман. Главный герой замечает ее, потому как туман достает ей только до колен, не закрывая полностью фигуру животного.

Зрители считают, что Белая лошадь символизирует в сказке переход в загробный мир. В западнославянской мифологии именно белая лошадь считается посредником между миром живых и мертвых. Кроме того, у христиан всадник Апокалипсиса Смерть ездил верхом именно на белой лошади.

Туман

Кадр из мультфильма «Ежик в тумане», 1975 год.

В лесном тумане Ежик наталкивается на самых разных обитателей дикой природы. Среди них собака с доброй мордой, хлопающая крыльями сова, огромное дерево с уходящими в небо голыми ветвями. Этот туман как будто сам создает всех этих существ.

Зрители в сети считают, что окруживший Ежика туман — отсылка к натюрморту Василия Верещагина «Апофеоз войны» с горой черепов в пустыне. Предполагается, что туман является порталом из одного состояния в другое.

Сова

Кадр из мультфильма «Ежик в тумане», 1975 год.

По сюжету Ежик встречает Сову, пугающую его своими огромными крыльями. Герой вынужден скорее ретироваться. Сова гораздо больше него по размеру, уже по этой причине птица может нанести урон маленькому Ежику.

Пользователи сети разглядели в эпизоде с Совой отсылку на фильм «Амаркорд». В картине мальчик теряется в тумане. Пытаясь выбраться, он видит, как за ним следят странные существа, похожие на Бенито Муссолини и его приспешников.

Река

Кадр из мультфильма «Ежик в тумане», 1975 год.

В конце своего путешествия по странному, накрытому пеленой тумана лесу, Ежик оказывается в реке. Он настолько напуган и устал, что не противится течению. Герой, сложив лапки на груди, ложится на спину и плывет по течению. В конце он приходит к Медвежонку, и они вместе пьют чай.

Зрители считают, что река символизирует реку Стикс. Согласно древнегреческой мифологии, именно по ней лодочник Харон доставляет души умерших из мира живых в преисподнюю.

Вывод

Зрители считают, что мультфильм «Ежик в тумане» рассказывает о процессе взросления, которому присущи переходы из одного состояния в другое и отмирание ненужного. Это хорошо знакомо тем, кто находится в подростковом возрасте, когда детские паттерны поведения отмирают, и человек становится взрослее.

Взросление — это процесс и течение времени. А также переход из детства в более осознанную жизнь. Этот период вполне может ассоциировать река, в которую попал Ежик.