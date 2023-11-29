День в истории, 29 ноября: знаменательные события

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"Рамблер" расскажет, какие знаменательные события, вошедшие в историю, происходили 29 ноября в разные годы.

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ООН голосует за раздел Палестины (1947 год)

Несмотря на сильную арабскую оппозицию, Организация Объединенных Наций голосует за раздел Палестины и создание независимого еврейского государства.

Современный конфликт между евреями и арабами в Палестине восходит к 1910-м годам, когда обе группы заявили права на территорию, контролируемую Великобританией. Евреи были сионистами, недавними эмигрантами из Европы и России, пришедшими на древнюю родину евреев, чтобы основать еврейское национальное государство. Коренные палестинские арабы стремились остановить еврейскую иммиграцию и создать светское палестинское государство.

Начиная с 1929 года арабы и евреи открыто воевали в Палестине, а Великобритания пыталась ограничить еврейскую иммиграцию как средство умиротворения арабов. В результате Холокоста в Европе многие евреи нелегально проникли в Палестину во время Второй мировой войны. Радикальные еврейские группы использовали партизанскую тактику против британских войск в Палестине, которые, по их мнению, предали дело сионизма. В конце Второй мировой войны, в 1945 году, Соединенные Штаты встали на путь сионизма. Великобритания, не сумев найти практического решения, передала проблему в Организацию Объединенных Наций, которая 29 ноября 1947 года проголосовала за раздел Палестины.

Евреи должны были владеть более чем половиной Палестины, хотя они составляли менее половины населения Палестины. Палестинские арабы при помощи добровольцев из других стран сражались с сионистскими силами, но евреи обеспечили полный контроль над своей частью Палестины, выделенной им ООН, а также над некоторыми арабскими территориями. 14 мая 1948 года Великобритания вышла из страны по истечении срока ее мандата, и председатель Еврейского агентства Давид Бен-Гурион провозгласил Государство Израиль . На следующий день вторглись силы из Египта, Трансиордании (ныне известной как Иордания), Сирии, Ливана и Ирака.

Израильтянам удалось отбиться от арабов, а затем захватить ключевые территории, такие как Галилея, палестинское побережье и полоса территории, соединяющая прибрежный район с западной частью Иерусалима . В 1949 году соглашение о прекращении огня при посредничестве ООН оставило Государству Израиль постоянный контроль над этими завоеванными территориями. Отъезд сотен тысяч палестинских арабов из Израиля во время войны оставил страну с еврейским большинством.

Исследователь Ричард Берд пролетел над Южным полюсом

Американский исследователь Ричард Берд и трое его спутников совершают первый полет над Южным полюсом, пролетев от своей базы на шельфовом леднике Росса до полюса и обратно за 18 часов 41 минуту.

Ричард Эвелин Берд научился летать в ВМС США и служил пилотом во время Первой мировой войны. Отличный штурман, он был направлен военно-морским флотом в Гренландию в 1924 году для исследования Арктического региона по воздуху. Очарованный опытом полетов над ледниками и морским льдом, он решил совершить первый полет над Северным полюсом.

28 ноября 1929 года в 15:29 Берд, пилот Бернт Балхен и двое других вылетели из Маленькой Америки на корабле «Флойд Беннетт» и направились к Южному полюсу. Магнитные компасы вблизи полюса были бесполезны, поэтому исследователи были вынуждены полагаться на солнечные компасы и навыки Берда как навигатора. В 20:15 они сбросили припасы для геологической группы возле гор Королевы Мод и продолжили путь. Самый сложный этап путешествия наступил час спустя, когда « Флойд Беннетт» изо всех сил пытался набрать высоту, достаточную для безопасного полета над Полярным плато. Они преодолели перевал высотой 11 000 футов между горой Фритьоф Нансен и горой Фишер на несколько сотен ярдов, а затем полетели к Южному полюсу, достигнув его около часа ночи 29 ноября.

День рождения буквы «ё»

29 ноября 1783 года на заседании Российской Академии ее председатель Екатерина Дашкова выступила с предложением внести в русскую азбуку новую букву «ё» вместо прежней «iо».