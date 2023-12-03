День в истории, 3 декабря: знаменательные события

Каждый день в мире случается что-то важное для отдельного человека, народа, государства и целого региона, а иногда — для всего мира.

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"Рамблер" расскажет о знаменательных событиях, которые произошли 3 декабря в разные годы.

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Первое смс-сообщение

3 декабря 1992 года отправляется первое в истории текстовое сообщение: Нил Папворт, 22-летний инженер, с помощью персонального компьютера отправляет текстовое сообщение «С Рождеством» через сеть Vodafone на телефон коллеги.

Папворт, работая в ныне несуществующей англо-французской ИТ-компании Sema Group Telecoms, входил в команду, разрабатывавшую «Центр службы коротких сообщений» (SMSC) для британской телекоммуникационной компании Vodafone UK. В то время Sema Group надеялась использовать эти короткие сообщения в качестве пейджинговой службы. После того, как Папворт установил систему на объекте к западу от Лондона, он сел за компьютерный терминал и отправил простое сообщение на мобильный телефон Ричарда Джарвиса, директора Vodafone, который присутствовал на праздничной вечеринке.

«Это вообще не казалось важным», — сказал позже Папворт.

«Для меня это было просто выполнение моей работы в течение дня и обеспечение того, чтобы наше программное обеспечение, которое мы разрабатывали в течение хорошего года, работало нормально».

Вскоре после этого Папворту позвонили с рождественской вечеринки и сообщили, что исходящее сообщение прошло успешно, хотя сами мобильные телефоны еще не могли отправлять ответные сообщения.

Первая трансплантация сердца человеку

3 декабря 1967 года 53-летний Луи Вашкански получил первую трансплантацию человеческого сердца в больнице Гроот Шур в Кейптауне, Южная Африка.

Вашкански, южноафриканский бакалейщик, умирающий от хронической болезни сердца, получил трансплантат от Дениз Дарвалл, 25-летней женщины, смертельно раненной в автокатастрофе. Революционную медицинскую операцию провел хирург Кристиан Барнард, прошедший стажировку в Кейптаунском университете и в США. Методика, которую использовал Барнард, была первоначально разработана группой американских исследователей в 1950-х годах. Американский хирург Норман Шамуэй осуществил первую успешную трансплантацию сердца собаке в Стэнфордском университете в Калифорнии в 1958 году.

После операции Вашкански давали лекарства, подавляющие его иммунную систему и не позволяющие организму отторгать сердце. Однако эти лекарства также сделали его восприимчивым к болезням, и 18 дней спустя он умер от двойной пневмонии. Несмотря на неудачу, новое сердце Вашканского функционировало нормально до самой его смерти.

В 1970-х годах разработка более эффективных препаратов против отторжения сделала трансплантацию более жизнеспособной. Доктор Барнард продолжал проводить операции по пересадке сердца, и к концу 1970-х годов многие из его пациентов жили со своими новыми сердцами до пяти лет. Успешные операции по пересадке сердца продолжают проводиться и сегодня, но найти подходящих доноров чрезвычайно сложно.

Буш и Горбачев предполагают, что холодная война подходит к концу

Встречаясь у берегов Мальты, президент Джордж Буш и советский лидер Михаил Горбачев выступили с заявлениями, убедительно свидетельствующими о том, что давняя враждебность, лежащая в основе холодной войны , возможно, подходит к концу. Комментаторы как в США, так и в России пошли еще дальше и заявили, что холодная война окончена.

Переговоры стали частью первого в истории саммита двух лидеров. Буш и его советники были с осторожным оптимизмом настроены по поводу саммита, стремясь продолжить шаги по контролю над вооружениями, предпринятые предыдущей администрацией Рейгана. Горбачев довольно открыто заявлял о своем стремлении улучшить отношения с Соединенными Штатами, чтобы он мог продолжить свою программу внутренних реформ, и был более активен в своих заявлениях о том, что переговоры ознаменовали собой важный первый шаг на пути к прекращению холодной войны. Российский лидер заявил: «От характеристик холодной войны следует отказаться».

Далее он предположил, что «гонка вооружений, недоверие, психологическая и идеологическая борьба — все это должно уйти в прошлое». Буш был несколько более сдержан в своем заявлении:

«По мере проведения реформ в Советском Союзе мы стоим на пороге совершенно новой эры американо-советских отношений. В наших силах каждый по-своему внести свой вклад в преодоление раскола Европы и прекращение там военной конфронтации».