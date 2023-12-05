День в истории, 5 декабря: знаменательные события

5 декабря и в истории России, и в истории всего мира происходило множество знаковых событий, которые оставили свой след как в памяти современников, так и в памяти потомков.

© Кадр из фильма "Властелин колец: Две крепости"

Подробнее о самых ярких событиях, произошедших 5 декабря в разные годы, читайте в материале "Рамблера".

5 декабря 1766 года в Лондоне основан аукционный дом Christie's

На сегодняшний день аукционный Christie's, расположенный в столице Великобритании, Лондоне, является лидером мирового арт-рынка.

Аукционный дом основал английский антиквар Джеймс Кристи. Долгое время Christie's ничем не отличался от многих подобных аукционных домов в Европе и США, но во второй половине XX века все изменилось. В этот период рынок искусства переживал бурное развитие, и это сыграло аукционному дому Christie's на руку.

По итогам 2017 года суммарная выручка аукционного дома составила 6,6 млрд долларов.

5 декабря 1909 года у Черной речки (Санкт-Петербург) состоялась дуэль М.А.Волошина и Н.С.Гумилева

Поэты Николай Гумилев и Максимилиан Волошин встретились на дуэли по инициативе Гумилева. Ранее Волошин отвесил Николаю пощечину за неприличное высказывание о поэтессе Елизавете Дмитриевой.

В ходе дуэли никто не пострадал. Пистолет Волошина дважды дал осечку, а Гумилев либо промахнулся, либо специально выстрелил мимо. Дуэль Гумилева и Волошина стала последней известной дуэлью поэтов на Черной речке.

5 декабря 1957 года в СССР спущен на воду первый в мире атомный ледокол «Ленин»

В 1950-е годы власти СССР приняли решение превратить Северный морской путь в полноценную транспортную артерию. На тот момент уже существовали дизельные ледоколы, но запаса их топлива хватало лишь на месяц хода, а этого было недостаточно. Так появилась идея создать атомоходы.

В 1959 году "Ленин" отправилось в первое плавание. За первые пять лет атомоход прошел более 137 тыс. км, из которых около 105 тыс. — по льду.

5 декабря 2002 года состоялась премьера фильма "Властелин колец: Две крепости"