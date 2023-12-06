Нельзя громко разговаривать и надевать новую обувь: приметы на 6 декабря

Сегодня, 6 декабря, православная церковь вспоминает святителя Митрофана Воронежского.

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В 40 лет мужчина овдовел и был пострижен в монахи. Свою жизнь он посвятил укреплению православных традиций и борьбе со старообрядчеством: он делал все для повышения нравственного и духовного сознания священнослужителей.

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Летом 1703 года Митрофан Воронежский тяжело заболел. После нескольких месяцев лечения епископ скончался: его похоронили в Благовещенском соборе Воронежа. На погребении владыки присутствовал сам Петр Первый: он не только не пропустил церемонию, но и вынес гроб с телом старца в знак уважения к нему.

"Рамблер" расскажет, каким запретам следовали наши предки в этот день и в какие погодные приметы верили.

Что нельзя делать 6 декабря

В этот день было не принято надевать новую или неудобную обувь. Считалось, что в противном случае можно привлечь в свою жизнь пустые хлопоты и спровоцировать ссоры с близкими людьми.

Нельзя ругаться, затевать скандалы и громко разговаривать, иначе в доме поселится нечистая сила, которая ничего хорошего в жизнь членов семьи не привнесет. Кроме того, так можно было спугнуть удачу.

Незамужним девушкам 6 декабря не следовало есть приготовленную дома еду. Если ослушаться запрета, то в течение последующего года не удастся найти суженого.

Нельзя в этот день завидовать, иначе от человека отдалится его счастье.

6 декабря не лучший день для общения с недоброжелателями и врагами: подобные разговоры могут притянуть в жизнь конфликты.

Также сегодня неблагоприятный день для путешествий. Наши предки верили: если отправиться 6 декабря в дорогу, то есть большой риск столкнуться с неприятностями.

Не стоит сегодня умываться простой водой, если вы запланировали какие-либо денежные дела: для привлечения удачи в воду добавляли капустный отвар.

Что можно делать 6 декабря

6 декабря на Руси было принято устраивать гуляния, печь пироги с самой разной начинкой и варить яйца. Девушки в этот день гадали, желая узнать, что их ждет в будущем, а мужчины плели лапти.

А еще в Митрофанов день обязательно нужно было ходить причесанным, ведь спутанные волосы, согласно поверьям, сулили хаос в жизни и спутанную судьбу.

Народные приметы 6 декабря