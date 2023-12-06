Видео 1960-х годов с “предсказанием” будущего набирает популярность в интернете

Ролик, снятый в 1960-е годы о том, как будет выглядеть быт будущей семьи в начале нулевых, стал завоевывать популярность в интернете.

Многие пользователи отметили, что видео рассмешило их.

В начале ролика можно заметить, как женщина общается с мужем и сыном по видеосвязи, они просят ее приготовить ужин. После разговора женщина использует приспособление с плоским экраном, где гаджет предлагает ей несколько блюд на выбор.

Женщина выбирает необходимые позиции из меню, а умный дом потом предоставляет ей контейнеры с уже готовой пищей. В видео говорится, что в будущем вся еда будет замораживаться и храниться отдельными порциями. А умный дом будет предлагать на выбор блюда, которые будут подходить каждому члену семьи.

Пользователи интернета отметили, что во многом предсказание сбылось – родственники действительно много общаются друг с другом с помощью видеосвязи.